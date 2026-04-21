The Boys 5: la scena più importante della serie rivela il motivo per cui non sono i Super il vero problema

Pubblicazione: 21 aprile alle 09:00

ATTENZIONE! Questo articolo contiene spoiler sulla quinta stagione di The Boys. Se non hai ancora visto gli episodi, non proseguire nella lettura.

Cinque stagioni di violenza esplicita, satira feroce e supereroi corrotti hanno portato The Boys a un momento di verità cristallina., un personaggio che sembrava uscito di scena torna per pronunciare quello che potrebbe essere il monologo più importante dell'intera serie., l'ex amministratore delegato della Vought interpretato da Giancarlo Esposito,non con superpoteri o armi segrete, ma con qualcosa di molto più pericoloso:, costretto a nascondersi per evitare la vendetta del super più potente del pianeta. Ma contrariamente a quanto si potrebbe pensare di un uomo senza poteri in fuga da un essere praticamente invincibile, Edgar non è mai stato veramente in pericolo.. Ed è proprio questa conoscenza che condivide nel suo discorso, un'analisi lucida e disturbante del sistema che ha creato i super e che continuerà a esistere anche dopo la loro eventuale caduta.. In altre parole, la Vought non ha inventato i supereroi per qualche nobile scopo o per proteggere l'umanità, ma per riempire una nicchia di mercato redditizia. E qui sta il punto che cambia tutto:. Il denaro deve continuare a essere generato, gli azionisti devono vedere profitti, e quindi la Vought troverà un altro prodotto da vendere. E se anche la Vought stessa venisse distrutta, qualcun altro prenderebbe il suo posto per soddisfare la stessa domanda di mercato.

Questa prospettiva ribalta completamente la narrativa che abbiamo seguito per cinque stagioni. Butcher, Hughie, MM e gli altri hanno dedicato le loro vite a combattere i super, convinti che eliminandoli avrebbero risolto il problema alla radice. Ma Edgar sta dicendo loro che stanno combattendo il sintomo, non la malattia. Il vero nemico non è Patirota, non è nessuno dei super corrotti che abbiamo imparato a odiare. Il vero nemico è un sistema economico che monetizza ogni aspetto dell'esistenza umana, che trasforma anche la sicurezza e l'eroismo in prodotti da vendere al miglior offrente.



Questa rivelazione non è casuale né fine a se stessa. In realtà, The Boys ha sempre parlato di capitalismo, fin dal primo episodio. La serie utilizza i super come metafora per esplorare come le corporation moderne operano: la Vought, come tante aziende reali, abbraccia cinicamente politiche progressiste per apparire etica, finge di preoccuparsi del benessere dei dipendenti mentre li sfrutta, e vende ai consumatori prodotti che peggiorano la loro vita pur di aumentare i profitti. I Super devono mantenere un'immagine pubblica immacolata nonostante siano persone orribili, perché il brand Vought dipende dalla loro popolarità. È una dinamica che chiunque viva nel mondo reale riconosce immediatamente.



Il discorso di Edgar sintetizza tutto questo in poche frasi taglienti. Secondo lui, non c'è modo di fermare l'emergere di entità come la Vought finché esiste l'incentivo al profitto. La struttura stessa del capitalismo garantisce che ci sarà sempre qualcuno pronto a sfruttare ogni opportunità di guadagno, indipendentemente dalle conseguenze morali o sociali. I Boys stanno combattendo un gigante che non può essere ucciso con pistole, bombe o virus. Il cambiamento reale richiederebbe una trasformazione sociale profonda, il collasso del sistema attuale e la costruzione di uno nuovo. Ma Edgar non sta suggerendo ai Boys come realizzare questo cambiamento. Sta semplicemente spiegando perché il loro approccio sia fondamentalmente limitato.

E qui emerge un altro livello della complessità del personaggio. Edgar non è un alleato dei Boys, anche se occasionalmente i loro interessi convergono. Durante il suo monologo, MM ha un'intuizione cruciale: Edgar vuole riprendersi la Vought una volta che tutti i super saranno stati eliminati. Ecco spiegato perché lui e sua figlia Zoe hanno operato nell'ombra collaborando a volte con i Boys, a volte con i protagonisti di Gen V, senza mai prendere una posizione definitiva contro la Vought stessa. Edgar non vuole distruggere il sistema, vuole dominarlo. Comprende il capitalismo meglio di chiunque altro in The Boys, e questa è la sua vera superpotenza.



Sta aiutando i Boys non per altruismo o senso di giustizia, ma perché temporaneamente il bersaglio è puntato anche contro di lui. Una volta che Homelander e gli altri super saranno fuori dai giochi, Edgar potrà tornare alla guida della Vought come se niente fosse. È il classico capitalista illuminato: riconosce i problemi del sistema, ne parla apertamente, ma alla fine vuole semplicemente essere lui quello che tiene le redini piuttosto che cambiare le regole del gioco. È una posizione che molti dirigenti e imprenditori del mondo reale assumono quotidianamente.



Il discorso di Edgar solleva anche interrogativi sul futuro dell'universo narrativo di The Boys. Se la Vought non può essere distrutta perché il sistema che la sostiene è indistruttibile, significa che ci saranno sempre storie da raccontare in questo mondo. Alcuni fan hanno interpretato il monologo come un modo per preparare il terreno a ulteriori spinoff oltre a Gen V. La logica è chiara: anche dopo aver sconfitto Patriota, i Boys non possono vincere davvero, quindi ci saranno sempre nuove minacce, nuovi prodotti Vought, nuove incarnazioni dello stesso problema.