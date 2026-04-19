The Boys 5 e il comportamento enigmatico di Black Noir: la sua identità potrebbe richiamare i fumetti

Pubblicazione: 19 aprile alle 12:00

ATTENZIONE! Questo articolo contiene spoiler sulla quinta stagione di The Boys. Se non hai ancora visto gli episodi, non proseguire nella lettura.



La quinta e ultima stagione di The Boys è partita a razzo, seminando misteri e colpi di scena che stanno facendo impazzire i fan della serie Prime Video. Tra le tante storyline esplosive che si intrecciano in questi episodi finali, ce n'è una che si muove nell'ombra, silenziosa ma inquietante: il comportamento sempre più enigmatico di Black Noir. O meglio, di Black Noir II, visto che il primo portatore della maschera è morto nella terza stagione per mano di Patriota stesso.



Dall'inizio di questa stagione, qualcosa non torna. Il supereroe che indossa il costume nero ha smesso completamente di parlare, rifiutandosi di comunicare anche con i membri più stretti dei Sette come Abisso. Non solo: ogni pomeriggio scompare senza dare spiegazioni, alimentando sospetti e teorie. Nell'episodio 3, la situazione si complica ulteriormente quando lo troviamo inerme fuori dal rifugio di Stan Edgar.



La serie sta deliberatamente stuzzicando il suo pubblico più affezionato, quello che conosce i fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson. Perché questo cambio radicale di atteggiamento sembra strizzare l'occhio a una delle rivelazioni più controverse del materiale originale: Black Noir nei comics non era un essere umano sotto la maschera, ma un clone di Patriota.

The Boys - Prime Video

Nella versione cartacea, la Vought aveva creato questo doppelgänger come piano di sicurezza definitivo, un'arma segreta da scatenare nel caso il leader dei Seven fosse mai uscito dal controllo dell'azienda. Un twist narrativo che all'epoca divise i lettori, considerato da alcuni geniale e da altri eccessivo.



La domanda che tutti si pongono ora è: Prime Video sta davvero seguendo questa strada dopo anni di deviazioni dal fumetto? Il silenzio improvviso, le sparizioni misteriose, l'impossibilità di vedere il volto sotto la maschera in questa stagione potrebbero indicare che qualcuno dentro Vought ha sostituito l'attore Nathan Mitchell che interpretava Black Noir II con qualcos'altro. O qualcun altro.



L'ipotesi più intrigante chiama in causa Sage, il genio strategico che orbita attorno a Homelander. Anche lei sembra sempre più preoccupata dall'instabilità crescente del superman americano, e possiede sicuramente l'intelligenza necessaria per orchestrare un'operazione così complessa. Il momento ideale per questo presunto switch sarebbe stato durante il salto temporale tra la quarta e la quinta stagione, o durante gli eventi di Gen V stagione 2, dove Black Noir II parlava ancora normalmente.

The Boys - Prime Video

Replicare il twist del clone nella serie televisiva sarebbe una mossa audace, forse troppo. The Boys ha già dimostrato più volte di voler percorrere strade narrative diverse rispetto ai fumetti, rendendo il proprio universo autonomo e imprevedibile. Adattare proprio una delle rivelazioni più divisive del materiale originale, dopo aver già completamente riscritto la storia del personaggio con l'introduzione di Black Noir II, sembrerebbe quasi provocatorio.



Ma ci sono elementi concreti che suggeriscono si tratti solo di un gigantesco depistaggio. Nel 2024, lo showrunner Eric Kripke aveva esplicitamente confermato che la serie non avrebbe seguito la storyline del clone di Patriota. A meno di una clamorosa bugia orchestrata per proteggere uno dei segreti finali dello show, questa dichiarazione dovrebbe essere ancora valida. Kripke ha anche affermato di aver scritto la quinta stagione prima delle elezioni presidenziali americane del novembre 2024, rendendo poco plausibile un cambio di rotta dell'ultimo minuto su un elemento narrativo così centrale.



C'è poi un indizio che viene direttamente dal mondo reale: Nathan Mitchell, l'attore che ha sempre dato corpo a Black Noir e volto a Black Noir II, è stato protagonista del tour promozionale della quinta stagione. Se il personaggio fosse stato sostituito da un clone senza volto, la sua presenza mediatica sarebbe quantomeno strana. Mitchell è il viso riconoscibile dietro la seconda incarnazione del personaggio, e il suo coinvolgimento attivo suggerisce che sia ancora lui sotto il costume.

The Boys - Prime Video

La spiegazione più coerente con il tono della serie potrebbe essere molto più brutale e diretta: Patriota. Il superman psicopatico controlla ormai praticamente ogni aspetto di Vought, ed è più instabile e pericoloso che mai, come dimostrato dalla morte scioccante di A-Train nell'episodio premiere. Sarebbe perfettamente in linea con il suo personaggio aver tagliato la lingua a Black Noir o minacciato la sua famiglia per costringerlo al silenzio assoluto. Un atto di controllo sadico che non richiede clonazioni segrete o piani elaborati.



L'idea che un clone di Patriota possa infiltrarsi nel costume di Black Noir senza che il diretto interessato se ne accorga sembra inoltre narrativamente debole. Patriota è al culmine del suo potere, un dittatore paranoico che osserva tutto e tutti. Che qualcosa di così significativo possa sfuggirgli stride con la rappresentazione del personaggio che la serie ha costruito in cinque stagioni.



The Boys ha sempre giocato con le aspettative del suo pubblico, mescolando fedeltà al materiale originale e deviazioni sorprendenti. Questa ambiguità intorno a Black Noir sembra perfettamente calibrata per alimentare teorie, discussioni online e speculazioni fino alla rivelazione finale. È un mistero che funziona proprio perché conosce i suoi riferimenti: strizza l'occhio ai lettori dei fumetti facendoli sentire parte di un club esclusivo, mentre allo stesso tempo crea suspense anche per chi non ha mai sfogliato una pagina di Garth Ennis.