Young Sherlock: i primi episodi ha costruito le basi per una seconda stagione ricca d'azione

Pubblicazione: 21 aprile alle 08:00

Guy Ritchie torna nel mondo di Sherlock Holmes, ma questa volta con una prospettiva completamente inedita. Dopo il successo dei due film con Robert Downey Jr., che avevano reinventato il detective più famoso della letteratura in chiave action e avventurosa, il regista britannico ha deciso di esplorare un territorio ancora più inesplorato: la giovinezza del celebre investigatore, molto prima che si trasferisse al 221B di Baker Street e incontrasse il dottor John Watson.



Young Sherlock, disponibile su Prime Video, è una serie di otto episodi che ha rapidamente scalato le classifiche della piattaforma, detronizzando persino titoli di peso come Invincible. Il formato da otto ore totali si presta perfettamente al binge-watching, marchio di fabbrica delle produzioni moderne, e porta con sé tutto lo stile inconfondibile di Ritchie: humor britannico tagliente, sequenze d'azione coreografate con precisione chirurgica, e quel ritmo frenetico che ha reso iconici i suoi lavori cinematografici.



Eppure, nonostante il successo di pubblico e l'indubbio talento dietro la macchina da presa, la prima stagione di Young Sherlock rivela un limite strutturale piuttosto evidente. La serie, creata da Ritchie insieme a Peter Harness e Matthew Parkhill, dedica una porzione significativa dei suoi primi episodi a costruire le fondamenta narrative: presentare i personaggi, sviluppare le dinamiche familiari e amicali, mostrare i primi tentativi investigativi di un Sherlock Holmes interpretato da Hero Fiennes Tiffin ancora acerbo e inesperto.

Young Sherlock - Prime Video

Questo Sherlock è profondamente diverso dall'archetipo che conosciamo. Non è ancora il genio solitario e cinico delle storie canoniche. È giovane, vulnerabile, disposto ad accettare aiuto dalla famiglia e da amici inaspettati. È un approccio rinfrescante e necessario per giustificare una serie ambientata nella giovinezza del personaggio, ma comporta un prezzo: i primi episodi risultano più lenti, meno dinamici, meno carichi di quell'energia esplosiva che ci si aspetta da un prodotto firmato Ritchie.



Il mistero centrale della stagione coinvolge una rete segreta composta dalle menti più brillanti dell'élite britannica, la morte della sorella minore di Sherlock e Mycroft, di nome Bea, e la creazione di un'arma chimica letale. Sulla carta, tutti gli ingredienti per un thriller avvincente. Nella pratica, il caso prende davvero slancio solo nella seconda metà della stagione, quando l'intreccio si trasforma finalmente in un'avventura internazionale piena di pugni, esplosioni e colpi di scena.



Ciò che risulta effettivamente più interessante nei primi episodi non è tanto il mistero principale, quanto l'improbabile amicizia tra Sherlock e nientemeno che James Moriarty, interpretato da Dónal Finn. Vedere il futuro nemico giurato di Holmes in una luce così diversa, ancora lontano dal diventare il criminale geniale che tutti conosciamo, è uno degli elementi più audaci e riusciti della serie. Questa scelta narrativa introduce una tensione drammatica sottile ma costante: sappiamo dove porterà questa relazione, e proprio questa consapevolezza rende ogni loro interazione carica di significato.

Young Sherlock - Prime Video

Mycroft Holmes, interpretato da Max Irons, completa il triangolo familiare e aggiunge un ulteriore livello di complessità. La serie esplora le dinamiche tra i due fratelli Holmes con una profondità inedita, mostrando come il rapporto tra genio investigativo e stratega governativo si sia formato ben prima degli eventi canonici delle opere di Arthur Conan Doyle.



La scelta di dedicare così tanto tempo alla costruzione dei personaggi non è necessariamente un errore. In un panorama seriale sempre più affollato, dove lo sviluppo dei protagonisti fa spesso la differenza tra una serie dimenticabile e un cult, questa pazienza narrativa può rivelarsi un investimento intelligente. Il problema è che gli spettatori abituati al cinema di Ritchie arrivano con aspettative precise: vogliono ritmo, azione, quella particolare combinazione di eleganza e caos che ha reso Lock & Stock e Snatch dei classici moderni.



Ed è proprio qui che la seconda stagione di Young Sherlock può fare la differenza. Con le fondamenta ormai solide, con i personaggi delineati e le loro relazioni stabilite, la serie può finalmente liberarsi dai vincoli dell'introduzione e lanciarsi a capofitto nell'azione e nell'avventura che hanno caratterizzato solo gli ultimi episodi della prima stagione. Non c'è più bisogno di spiegare chi sia Sherlock, come funzioni la sua mente, perché Moriarty sia pericoloso o quale sia il ruolo di Mycroft nelle ombre del governo britannico.

Young Sherlock - Prime Video

La seconda stagione può permettersi di essere, fin dal primo episodio, ciò che la prima è diventata solo a metà percorso: un thriller investigativo ad alta tensione, ricco di quelle sequenze d'azione che Ritchie sa orchestrare come pochi altri. Il mistero può essere più intricato, gli avversari più pericolosi, le conseguenze più drammatiche, senza dover sacrificare tempo prezioso per costruire empatia con i protagonisti.



Inoltre, con la rivelazione della rete segreta e delle sue ramificazioni, la serie ha aperto scenari narrativi che promettono sviluppi internazionali. Il formato seriale permette una complessità che il cinema non può offrire: trame che si dipanano su più episodi, personaggi secondari che acquisiscono profondità, misteri che si intersecano e si risolvono con tempi più dilatati e soddisfacenti.



Young Sherlock ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare una delle serie mystery più interessanti del panorama streaming. Il successo di pubblico su Prime Video conferma che c'è appetito per questa versione inedita del personaggio. La firma di Guy Ritchie garantisce uno stile visivo riconoscibile e sequenze memorabili.