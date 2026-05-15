The Boys, ci sarà la stagione 6? Le ultime news dall'America

Pubblicazione: 15 maggio alle 19:00

La domanda che i fan di The Boys si pongono dalla conferma della quinta stagione ha adesso una risposta ufficiale, e non è quella che molti speravano. Non ci sarà una sesta stagione. Lo showrunner Eric Kripke ha chiarito in più occasioni, con una franchezza che non lascia spazio a interpretazioni, che la stagione 5 è sempre stata pensata come il capitolo conclusivo della serie. Non è una cancellazione imposta da Prime Video, non è un calo di ascolti, non è una decisione dell'ultimo minuto: è la fine narrativa che Kripke aveva in mente fin dall'inizio, il punto di arrivo di una storia costruita attorno allo scontro tra Billy Butcher e Patriota. Una storia che non aveva senso trascinare oltre, e che con l'8 aprile 2026 ha cominciato il suo ultimo atto, con il finale previsto per il 20 maggio 2026.

Perché si chiude con la stagione 5: la spiegazione di Kripke

La risposta di Kripke alla domanda sulla stagione 6 è sempre stata la stessa: "Ho sempre immaginato cinque stagioni per completare questa storia." Non è un ritiro dovuto a stanchezza creativa né una resa agli algoritmi della piattaforma. È la logica di una serie che è stata costruita con una struttura ad arco precisa: Butcher vuole uccidere tutti i Super, Patriota vuole dominare il mondo, e lo scontro tra questi due poli non può essere diluito all'infinito senza tradire la premessa. Kripke ha ribadito più volte di non voler trascinare The Boys oltre il necessario, sostenendo che una conclusione forte e definitiva valga più di stagioni aggiuntive che ripetano gli stessi schemi.

Jensen Ackles nel ruolo di Soldatino, personaggio che tornerà nel prequel Vought Rising atteso su Prime Video nel 2027. ©MoviestillDB

Gen V cancellata: cosa succede ai giovani di Godolkin

La quinta stagione porta alle conseguenze estreme tutto quello che le stagioni precedenti avevano costruito.ha consolidato il proprio potere con metodi sempre più apertamente fascisti: i "Campi di libertà" dove vengono rinchiusi i dissidenti, il controllo dei media attraverso, la vice presidenza affidata adsono prigionieri.guida una resistenza con risorse sempre più ridotte. E, consumato dal virus che lo sta uccidendo, ha un piano finale: sviluppare una sostanza capace di eliminare tutti i Super dalla faccia della Terra,. Otto episodi, nessun compromesso, finale il 20 maggio.

La notizia più dolorosa per i fan del franchise non è la chiusura della serie principale, già annunciata da tempo, ma la cancellazione di Gen V dopo due stagioni. Lo spin-off dedicato ai giovani Supers della Godolkin University aveva esordito con risultati solidi, ma il calo progressivo di visualizzazioni nella seconda stagione, unito alla tragedia della morte dell'attore Chance Perdomo che aveva costretto a una riscrittura significativa, ha convinto Prime Video a non procedere con un terzo capitolo.

Kripke e il co-creatore Evan Goldberg hanno però assicurato che i personaggi di Gen V non spariranno: "Continueremo a raccontare le loro storie nell'ultima stagione di The Boys e negli altri progetti del VCU che abbiamo in cantiere." Alcuni di loro sono già presenti nella stagione 5, coinvolti nella resistenza contro Homelander. La storia non si chiude qui: cambia formato.

Vought Rising: il prequel che arriva nel 2027

Con la serie principale in chiusura e Gen V cancellata, il futuro del Vought Cinematic Universe passa per un nuovo titolo già confermato: Vought Rising, prequel ambientato negli anni Cinquanta, prima della fondazione formale della Vought come potenza mediatica e politica. La serie vedrà nel cast Jensen Ackles di nuovo nei panni di Soldatino e Aya Cash come Stormfront, due personaggi già apparsi nella serie principale che nel contesto prequel potranno essere esplorati nei loro anni di formazione. La finestra di uscita ufficiale è il 2027 su Prime Video. Non è ancora noto se ci sarà un solo titolo o più progetti collegati, ma Kripke ha lasciato intendere che l'universo della Vought continuerà a espandersi anche dopo la conclusione della storia di Butcher e Patriota.

La serie animata Diabolical e l'eredità del franchise

Nell'attesa di Vought Rising, rimane disponibile su Prime Video Diabolical, la serie animata spin-off che esplora storie brevi e spesso bizzarre ambientate nell'universo di The Boys. È il tipo di contenuto laterale che non richiede la continuità narrativa della serie principale ma mantiene vivo il tono e l'estetica del franchise. Per chi vuole un modo per tenere compagnia nelle settimane dopo il finale del 20 maggio, è un punto di partenza.