The Conjuring: nel prequel arriva un attore di uno dei film più sfortunati di Zack Snyder

Pubblicazione: 21 luglio alle 17:03

Il franchise horror di maggior successo di tutti i tempi si prepara ad accogliere un nuovo volto internazionale. Matthias Schweighöfer, l'attore tedesco che il pubblico ha imparato a conoscere attraverso ruoli variegati tra cinema d'autore e blockbuster Netflix, è stato ufficialmente confermato nel cast di The Conjuring: First Communion, il prossimo capitolo dell'universo cinematografico creato da James Wan.



L'annuncio mantiene tuttavia un alone di mistero sul personaggio che Schweighöfer interpreterà. La produzione di New Line Cinema ha scelto di non rivelare dettagli specifici sul suo ruolo, alimentando le speculazioni dei fan della saga. Questa scelta non sorprende, considerando l'approccio tradizionalmente cauto dello studio nel preservare i colpi di scena narrativi che hanno reso The Conjuring un fenomeno globale da oltre 2,7 miliardi di dollari di incassi complessivi.

La carriera di Schweighöfer offre indizi interessanti sulla possibile natura del suo coinvolgimento. L'attore tedesco ha dimostrato una notevole versatilità, passando con disinvoltura dal dramma storico al cinema di genere. La sua interpretazione di Werner Heisenberg in Oppenheimer di Christopher Nolan ha mostrato la sua capacità di gestire ruoli complessi e storicamente densi. D'altra parte, la sua esperienza come protagonista e regista di Army of Thieves, il prequel del film zombie Army of the Dead di Zack Snyder per Netflix, dimostra una confidenza con l'universo del cinema di genere e con le dinamiche narrative dei franchise espansi.

Matthias Schweighöfer nel poster di Army of Thieves, fonte: Netflix

First Communion rappresenta un tassello fondamentale nella costruzione mitologica del franchise. Il film si configura come un prequel che esplorerà le origini della coppia di investigatori del paranormale più famosa del cinema horror: Ed e Lorraine Warren, interpretati nel corso della saga da Patrick Wilson e Vera Farmiga. Per questo capitolo ambientato nel passato, la produzione ha selezionato Garrett Wareing e Amanda Fix per dare volto alle versioni giovani dei coniugi Warren, aprendo una finestra narrativa sui loro primi casi e sulla formazione della loro particolare sensibilità verso il soprannaturale.



Questa dualità nel curriculum di Schweighöfer potrebbe suggerire un personaggio dalle sfumature ambigue, forse uno studioso europeo, un religioso o una figura scientifica che si interseca con il percorso formativo dei giovani Warren. L'ambientazione di First Communion, suggerita dal titolo stesso che evoca il sacramento cattolico della prima comunione, potrebbe collocare la storia in un contesto fortemente permeato da elementi religiosi e rituali, terreno fertile per l'ingresso di personaggi provenienti dal vecchio continente.



The Conjuring: First Communion è atteso nelle sale cinematografiche il 10 settembre 2027. La distanza temporale dalla release attuale permette alla produzione di mantenere un controllo stretto sulle informazioni, dosando gli annunci per massimizzare l'attesa del pubblico. Con l'ingresso di Schweighöfer, il cast si arricchisce di un elemento di imprevedibilità che potrebbe rivelarsi cruciale nell'economia narrativa del film, soprattutto considerando il peso che personaggi secondari ben costruiti hanno avuto nel determinare il successo dei precedenti capitoli della saga.