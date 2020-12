In una recente intervista con Comic Book è tornato a parlare di, spiegando che adorerebbe esplorare ulteriormente la storia di Frank Castle sul grande schermo.

Ecco le parole dell’attore:

Sarebbe bello se i fan volessero il mio ritorno e se riuscissimo a trovare una sceneggiatura. Vedi, credo che il Punitore, ed è il motivo per cui feci il cortometraggio [Dirty Laundry], non sia stato esplorato a dovere in un film tanto quanto merita il personaggio, Frank Castle. Adoro il lavoro svolto da Bernthal su Netflix. Credo sia un interprete fantastico, infatti adorerei dirigere un Punisher con Bernthal, perché è un attore magnifico.

Quanto al film uscito 16 anni fa ha poi ammesso:

Non potevamo fare un film cupo all’epoca per il Punisher del 2004. Non potevamo spingerci troppo oltre con perché i produttori credevano che gli spettatori non avrebbero apprezzato. Ma ora con serie come The Boys e dopo Il Cavaliere Oscuro, ovviamente, arrivato dopo The Punisher, i produttori e gli studi sono consapevoli che esiste del pubblico a cui piace l’oscurità.