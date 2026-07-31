Theo James e quel film del 2014 stroncato dalla critica che ora è in tendenza su Prime Video

Pubblicazione: 31 luglio alle 15:00

A distanza di oltre un decennio dalla sua uscita nelle sale, Divergent sta vivendo una seconda vita inaspettata. Il film del 2014 diretto da Neil Burger, primo capitolo della trilogia tratta dai romanzi di Veronica Roth, si è piazzato in tendenza tra i contenuti più visti su Prime Video nel 2026. Un risultato sorprendente per una pellicola che all'epoca venne accolta tiepidamente dalla critica, raccogliendo appena il 41% di recensioni positive su Rotten Tomatoes e venendo etichettata come formulaica e superficiale. Ma cosa spiega questo ritorno di fiamma? La risposta si nasconde nell'intreccio tra nostalgia generazionale, riscoperta di un cast oggi più celebre che mai e le dinamiche peculiari delle piattaforme streaming, dove i contenuti non invecchiano mai davvero ma aspettano pazientemente il momento giusto per tornare a brillare.



Quando Divergent approdò al cinema nel marzo 2014, il panorama delle saghe young adult distopiche era già saturo. The Hunger Games aveva stabilito il modello vincente, e ogni studios cercava disperatamente la propria gallina dalle uova d'oro. Summit Entertainment puntò tutto sul romanzo di Veronica Roth, pubblicato nel 2011 e diventato rapidamente un fenomeno editoriale tra gli adolescenti. La trama seguiva Beatrice Prior, una ragazza sedicenne che vive in una Chicago post-apocalittica divisa in cinque fazioni basate su virtù specifiche. Quando scopre di essere una "divergente", cioè qualcuno che non si conforma a una singola categoria, Beatrice si ritrova a minacciare l'intero sistema. Shailene Woodley venne scelta per interpretare la protagonista, affiancata da Theo James nel ruolo di Four, il misterioso istruttore di cui Beatrice si innamora.

Il cast includeva anche Miles Teller, Kate Winslet, Ashley Judd e Tony Goldwyn. Per James, all'epoca trentenne, si trattava appena del quarto ruolo cinematografico significativo. Nessuno poteva immaginare che dodici anni dopo sarebbe diventato il volto di The Gentlemen, la serie Netflix creata da Guy Ritchie che ha conquistato il pubblico globale e che tornerà con una seconda stagione nel corso del 2026. Ed è proprio questo uno dei fattori chiave del successo streaming di Divergent: la riscoperta di un attore attraverso i suoi lavori precedenti. I fan di The Gentlemen, incuriositi dalla performance magnetica di James nei panni di Eddie Horniman, sono andati a caccia dei suoi film passati. Divergent rappresenta un tassello fondamentale di quel percorso, mostrando un James più giovane ma già dotato della stessa intensità che caratterizza i suoi ruoli recenti.

Ma il fenomeno Divergent non si spiega solo con l'effetto Theo James. C'è una componente generazionale che non va sottovalutata. Gli adolescenti che nel 2014 divoravano i romanzi di Veronica Roth e correvano al cinema per vedere Divergent oggi hanno circa trent'anni. Sono adulti con potere d'acquisto, abbonamenti a piattaforme streaming e una certa nostalgia per quegli anni formativi. Rivedere Divergent non significa solo guardare un film: significa riconnettersi con una versione più giovane di sé stessi, con le emozioni e le scoperte di quell'età. Nonostante le critiche negative ricevute all'uscita, Divergent ebbe comunque un discreto successo commerciale, incassando quasi 290 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 85 milioni. Abbastanza da giustificare due sequel: Insurgent nel 2015 e Allegiant nel 2016.



L'impatto culturale delle saghe young adult distopiche degli anni 2010 non va sottovalutato. The Hunger Games, con il ritorno di Katniss Everdeen, Divergent, The Maze Runner e altre hanno definito un'epoca, offrendo agli adolescenti storie di ribellione contro sistemi oppressivi, di identità in costruzione e di scelte morali complesse. Questi temi risuonano ancora oggi, forse anche con maggiore intensità considerando le tensioni sociali e politiche degli ultimi anni.

