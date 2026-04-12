Ti piace Carlo Verdone? Allora devi vedere questo nuovissimo film che sta divertendo tutti

Pubblicazione: 12 aprile alle 09:45

Dopo il successo nella serialità con Vita da Carlo, Carlo Verdone riabbraccia la regia cinematografica con Scuola di seduzione, una commedia corale disponibile su Paramount+. Un ritorno alle origini per il maestro della commedia italiana, che questa volta orchestra una co protagonista stellare quale Karla Sofía Gascón, attrice candidata agli Oscar 2025 per la sua straordinaria interpretazione in Emilia Pérez.

Carlo Verdona in una scena di Scuola di Seduzione, fonte: Paramount

che raccontava il boom delle scuole di seduzione, fenomeno contemporaneo che Verdone ha voluto esplorare con la sua consueta capacità di leggere il presente attraverso la lente della commedia. I, ciascuno con problemi diversi ma tutti uniti dalle difficoltà nelle relazioni sentimentali.che interpreta la love coach Ortensia con quella grazia e delicatezza che le hanno valso il riconoscimento internazionale,nel ruolo di Bruno ein quello di Giuliana.Beatrice Arnera nei panni di Adele, Euridice Axén che interpreta Gaia, e Romano Reggiani nel ruolo di Emanuele. Accanto a loro, anche Elisa Di Eusanio, Irene Girotti, Jacopo Garfagnoli, Luca Seta, Camilla Bianchini, Duccio Camerini, Lucia Rossi e Matilde Piana, in una coralità che ricorda le migliori prove verdonesche.





La trama si sviluppa in un'epoca in cui ci si può innamorare, tradire, prendere e lasciare anche attraverso l'intelligenza artificiale. In questo contesto fluido e iperconnesso, sei anime fragili si rivolgono a Ortensia per interpretare e dare una direzione alle proprie vite sentimentali. C'è chi cerca l'amore per la prima volta, chi tenta disperatamente di salvarlo prima che sia troppo tardi, e chi non smette di interrogarsi sul passato, cercando risposte che forse non arriveranno mai.



Il film, della durata di 114 minuti, rappresenta un tassello importante nella filmografia di Verdone, che dopo aver conquistato il pubblico delle piattaforme streaming con la serie autobiografica torna a raccontare storie corali con quel mix di ironia e malinconia che lo ha reso uno dei cineasti più amati d'Italia. La scelta di debuttare direttamente su Paramount+ conferma il cambiamento delle dinamiche distributive, ma non intacca la capacità del regista di parlare dritto al cuore degli italiani, esplorando le loro paure più intime: quella di non essere abbastanza, di non sapere amare, di rimanere soli.



Scuola di seduzione si configura quindi come una riflessione tragicomica sulla difficoltà di costruire relazioni autentiche in un'epoca che sembra offrire infinite possibilità ma genera altrettante solitudini. Sei personaggi in cerca d'amore, una coach speciale pronta ad accompagnarli, e sullo sfondo la Roma di Verdone, città eterna anche nelle sue nevrosi sentimentali.