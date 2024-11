Timothée Chalamet è stato scartato ai provini di film come Divergent o Maze Runner perché non aveva "il fisico giusto": "Mi è stato detto di mettere su peso"

Associare oggi Timothée Chalamet ai blockbuster pare scontato, eppure un tempo agli addetti ai lavori sembrava fantascienza. In un'intervista con Zane Lowe, la star ha infatti raccontato:

Se facevo un'audizione per The Maze Runner o Divergent, o cose del genere che erano in sviluppo quando facevo i primi passi nel settore, il riscontro era sempre: "Non hai il fisico giusto". Un agente mi disse: "Devi mettere su peso". Non in modo aggressivo, ma [il concetto era chiaro].