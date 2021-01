Sempre attivo sui social,ha condiviso un esilarante momento da un incontro virtuale con suo padre. Nel corso della videochiamata, il padre di “Draco Malfoy” dimostra di sapere non proprio tutto di Harry Potter, visto che come evidente gli sfugge la pronuncia corretta di ““, la casa di Hogwarts che in Italia conosciamo come

L’attore, ovviamente, non ha potuto fare a meno di sbeffeggiarlo pubblicamente:

Il mese scorso, sempre su Instagram, Tom Felton si è preso una divertente rivincita nei confronti di Daniel Radcliffe e del suo “Potter puzza”. Sulla piattaforma social ha postato un paio di foto in cui lo vedevamo, sorridente e soddisfatto, accanto a una tv in cui possiamo scorgere Harry Potter disteso a terra all’interno dell’Hogwarts Express ne Il Principe Mezzosangue dopo uno sfortunato incontro con Draco Malfoy. Potete vederle in questo articolo.

Sempre a dicembre, l’attore ha deciso di rivedere, per la prima volta in quasi venti anni, Harry Potter e la pietra filosofale, la pellicola di Chris Columbus che ha inaugurato il franchise cinematografico basato sulle opere di J.K. Rowling. E nel farlo, Felton ha deciso di affidare la testimonianza del tutto a due videoreaction pubblicate sul suo profilo Instagram.