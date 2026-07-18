Traumi, colpi e segreti: su Netflix, una star di Sweet Home nella serie thriller che non ti aspetti

Pubblicazione: 18 luglio alle 16:00

Se avete amato Sweet Home e vi manca vedere Go Min-si nei panni della vendicativa Lee Eun-yu, c'è una serie coreana su Netflix che merita tutta la vostra attenzione. Si chiama The Frog ed è stata rilasciata sulla piattaforma il 23 agosto 2024, regalando agli appassionati di K-drama un thriller psicologico che non ha nulla a che vedere con mostri e apocalissi, ma che è altrettanto inquietante e avvincente. The Frog racconta due storie parallele ambientate in epoche diverse, il 2001 e il 2024, legate da un filo rosso comune: omicidi commessi in motel che cambiano per sempre la vita di chi gestisce queste strutture.

accompagnata da un bambino. Quando Seong-a lascia la struttura da sola, il proprietario inizia a porsi domande inquietanti sulla sorte del piccolo. La situazione diventa ancora più sinistra quando, circa un anno dopo, la donna torna al motel comportandosi come se nulla fosse accaduto, saltando avanti e indietro nel tempo per evidenziare i paralleli tra le due storie principali.

Da un lato c'è la vicenda di Seong-a, dall'altro quella della famiglia di Gu Sang-joon, che deve fare i conti con gli effetti psicologici devastanti di un omicidio avvenuto nel loro motel. Questi racconti, apparentemente scollegati all'inizio, convergono affrontando gli stessi temi: il trauma, la colpa, i segreti che avvelenano l'esistenza. Go Min-si, che aveva conquistato il pubblico internazionale con il ruolo di Lee Eun-yu in Sweet Home, dimostra ancora una volta il suo straordinario talento attoriale. Se in Sweet Home interpretava una giovane donna determinata, fredda e assetata di vendetta, in The Frog si trasforma in qualcosa di completamente diverso. Yoo Seong-a è un personaggio enigmatico, manipolatore, capace di mantenere una maschera di normalità mentre nasconde segreti agghiaccianti.

È una performance che richiede sfumature sottili, sguardi ambigui, un controllo totale della propria espressività. Il confronto tra le due serie è inevitabile, ma anche istruttivo. Sweet Home, basato sul webtoon omonimo e con protagonista Song Kang, è un horror fantastico ricco di creature mostruose, resurrezioni e maledizioni. The Frog, invece, appartiene a un'altra categoria di orrore: quello psicologico, quello che si annida nella mente umana più che in entità soprannaturali. Non ci sono mostri da combattere, ma esseri umani le cui azioni generano conseguenze devastanti. La violenza in The Frog è cruda, realistica, forse ancora più disturbante di quella vista in Sweet Home proprio perché radicata nella realtà. Le scene più dure non mostrano creature dell'incubo, ma la brutalità di cui gli esseri umani sono capaci.

. La serie gioca con la cronologia, rivelando informazioni cruciali solo quando serve a massimizzare l'impatto emotivo. Per chi cerca un nuovo K-drama da divorare dopo aver terminato Sweet Home,, anche se radicalmente diversa. Non aspettatevi mostri o azione frenetica, ma preparatevi a, guidati dalla performance magnetica di Go Min-si in uno dei ruoli più sfaccettati della sua carriera.