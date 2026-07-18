Su Netflix, c'è una miniserie thriller autoconclusiva che ha raggiunto il 100% su Rotten Tomatoes

Pubblicazione: 18 luglio alle 14:30

Netflix ha appena lanciato una nuova miniserie thriller che sta conquistando la critica con un risultato rarissimo: un punteggio perfetto del 100% su Rotten Tomatoes. The Beast in Me segna il ritorno di Claire Danes in un ruolo drammatico intenso dopo il successo di Homeland, affiancata da Matthew Rhys, già protagonista di The Americans. La serie, creata dall'autore Gabe Rotter, racconta la storia di Aggie, una scrittrice in lutto interpretata da Danes, che trova nuova ispirazione grazie al suo vicino di casa Nile, interpretato da Rhys.

Ma c'è un problema: l'uomo è sospettato di aver orchestrato la scomparsa della moglie, interpretata da Brittany Snow. Nel cast compare anche. La miniserie crime thriller rappresenta un perfetto esempio di come Netflix continui a investire in produzioni ad alto tasso di tensione narrativa, affidandosi a

La riunione tra Claire Danes e il formato thriller ricorda inevitabilmente i fasti di Homeland, mentre Matthew Rhys porta con sé il bagaglio di credibilità accumulato con The Americans, dove interpretava un agente segreto sovietico negli Stati Uniti durante la Guerra Fredda. La regia è affidata a un trio di talenti: Tyne Rafaeli, Antonio Campos e Lila Neugebauer, ciascuno dei quali porta una sensibilità distinta alla narrazione. Questa varietà di approcci registici potrebbe contribuire a mantenere fresca e dinamica la progressione della storia attraverso i vari episodi.

The Beast in Me si inserisce in un momento particolarmente competitivo per le piattaforme streaming, dove la qualità della critica può fare la differenza tra una serie che passa inosservata e un fenomeno capace di dominare le conversazioni online. Il punteggio perfetto su Rotten Tomatoes rappresenta un biglietto da visita difficile da ignorare, soprattutto per gli appassionati di thriller psicologici che cercano una narrazione capace di tenere incollati allo schermo.



La struttura a miniserie, come questa di genere thriller su Netflix, inoltre, rappresenta un vantaggio non trascurabile: promette una storia completa e autoconclusiva, senza l'ansia di cliffhanger infiniti o stagioni che tardano ad arrivare. In un'epoca in cui molte serie vengono cancellate dopo la prima stagione, sapere di poter godere di un racconto completo è un elemento di tranquillità che molti spettatori apprezzano.