Una bambina custodisce il segreto di un rapimento: su Netflix, la miniserie thriller da recuperare

Pubblicazione: 18 luglio alle 14:00

Nel vasto oceano del catalogo Netflix, dove migliaia di titoli competono per la nostra attenzione, individuare una serie che valga davvero il tempo investito può sembrare un'impresa titanica. Eppure, nascosta tra produzioni più pubblicizzate e franchise miliardari, esiste un thriller psicologico che ha conquistato un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes e che puoi divorare in un solo weekend. Stiamo parlando di Dear Child - L mia prediletta, miniserie tedesca in 6 episodi che rappresenta uno degli esperimenti narrativi più riusciti del catalogo Netflix. La serie è tratta dal romanzo bestseller del 2019 scritto da Romy Hausmann, conosciuto in Germania come Liebes Kind, che rimane ancora oggi l'opera più letta e celebrata dell'autrice.

quando una donna misteriosa riappare in circostanze drammatiche., pur introducendo alcune aggiunte significative, tra cui un personaggio completamente nuovo: la detective Aida Kurt, interpretata da Haley Louise-Jones, che diventa parte integrante della narrazione. L'incipit di Dear Child è folgorante.. Pochi istanti dopo, viene investita da un'auto e lasciata in fin di vita sul ciglio della strada. Quando la donna, identificata come Lena, viene soccorsa, emergono dettagli inquietanti:

Ma le vere chiavi per decifrare il mistero sembrano custodite da due bambini che la accompagnano: Hannah, una ragazzina di straordinaria intelligenza, e suo fratello Jonathan. Da qui prende il via un'indagine serrata che scava nei recessi più oscuri della psiche umana. La polizia inizia a sospettare che Lena e i suoi figli provengano da una situazione di prigionia prolungata, e che da qualche parte si aggiri un uomo pericoloso, metodico, militarmente organizzato. La struttura narrativa della serie procede quasi a ritroso, rivelando pezzi di un puzzle agghiacciante attraverso flashback, testimonianze frammentate e le inquietanti parole della piccola Hannah, che sembra conoscere molto più di quanto una bambina della sua età dovrebbe.

Ciò che rende Dear Child così speciale è la sua capacità di andare oltre la superficie del classico thriller investigativo. La serie non si limita a raccontare una caccia all'uomo o a svelare un crimine: esplora con precisione chirurgica le conseguenze psicologiche della prigionia, sia fisica che mentale. I personaggi non sono semplici vittime o carnefici, ma esseri umani complessi che portano dentro di sé traumi stratificati, meccanismi di sopravvivenza distorti, relazioni affettive deformate dalla violenza e dall'isolamento. L'atmosfera della serie è quasi claustrofobica, un termine che ricorre spesso nelle recensioni e che rende perfettamente l'idea dell'esperienza visiva. Anche quando l'azione si svolge in spazi aperti, la tensione psicologica rimane soffocante.



Dear Child affronta anche temi universali legati alla condizione umana: il bisogno di controllo, la costruzione di realtà alternative per sopravvivere al trauma, la natura della famiglia quando questa viene imposta con la forza anziché crescere organicamente. La serie pone domande scomode su fino a che punto l'identità possa essere plasmata dalle circostanze, e se sia possibile recuperare una vita normale dopo anni di prigionia psicologica. Ogni salto temporale è motivato narrativamente e contribuisce a costruire la tensione piuttosto che disperderla. Lo spettatore diventa detective a sua volta, costretto a mettere insieme i pezzi, a rileggere scene precedenti alla luce di nuove rivelazioni, a interrogarsi sulla verità fino all'ultimo minuto.



Nonostante il punteggio perfetto su Rotten Tomatoes e la qualità indiscutibile, Dear Child non ha raggiunto la popolarità mainstream di serie come Stranger Things o Squid Game (superata da questa miniserie storica). Questo è comprensibile: si tratta di un prodotto più di nicchia, meno immediato, che richiede un coinvolgimento emotivo intenso e non offre l'intrattenimento spensierato o l'escapismo che molti cercano dopo una giornata di lavoro. È una serie che ti scava dentro, che ti lascia con domande. Ma proprio questa sua natura impegnativa la rende un'esperienza televisiva memorabile per chi cerca qualcosa di più profondo.

