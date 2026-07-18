Netflix rivela i titoli più visti del 2026 finora: ci sono anche due film italiani (uno con Pietro Castellitto)

Pubblicazione: 18 luglio alle 11:04

C'è un momento preciso in cui Netflix misura davvero il successo di un film o di una serie: quando un abbonato prende il telecomando, sceglie un titolo e preme Play. È da questo principio che nasce il nuovo report pubblicato dalla piattaforma, che fotografa tutto ciò che gli utenti hanno guardato tra gennaio e giugno 2026. Il risultato è impressionante: nel primo semestre dell'anno sono state registrate oltre 97 miliardi di ore di visione, il dato più alto mai raggiunto da Netflix in sei mesi.

A dominare la classifica dei film è stato, che ha totalizzato, precedendocon 131 milioni. Subito dietro troviamo(130 milioni),(129 milioni) edall'oceano, che ha raggiunto quota 100 milioni di visualizzazioni. Ancheè riuscito a entrare nella Top 10 con 64 milioni di visualizzazioni, confermando l'enorme richiamo del franchise.

Sul fronte delle serie, il titolo più visto è stato His & Hers (La sua verità) con 104 milioni di visualizzazioni, seguito dalla quarta stagione di Bridgerton a quota 100 milioni. Completano il podio I Will Find You, mentre Stranger Things 5, nonostante il debutto più recente, è già riuscita a conquistare il quarto posto con 56 milioni di visualizzazioni. Nella Top 10 trovano spazio anche One Piece stagione 2 e The Night Agent stagione 3, a dimostrazione della forza delle produzioni più amate dal pubblico.

I film più visti su Netflix nella prima metà del 2026, fonte: Netflix

Il report evidenzia anche un altro dato interessante: le nuove stagioni continuano a trainare le precedenti. Il ritorno di Bridgerton ha quasi triplicato le visualizzazioni complessive dell'intero franchise rispetto alla seconda metà del 2025, portando la saga a 180 milioni di visualizzazioni nel semestre. Un effetto simile è stato osservato anche per One Piece, The Night Agent, Virgin River e Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer, segno che il pubblico tende a recuperare gli episodi precedenti prima di iniziare le nuove stagioni.

Le serie più viste su Netflix nella prima metà del 2026, fonte: Netflix

Tra i dati diffusi dalla piattaforma spicca anche il buon risultato delle produzioni italiane. Infatti il report svela cheha totalizzato, mentreha raggiunto, confermando come anche i titoli italiani riescano a ritagliarsi uno spazio importante all'interno del catalogo globale della piattaforma.

Netflix sottolinea inoltre come oltre un terzo del tempo trascorso sulla piattaforma sia dedicato a produzioni non in lingua inglese, con Corea del Sud, Giappone, Spagna e India tra i mercati più performanti. Crescono anche anime, documentari ed eventi live, mentre più della metà degli abbonati guarda regolarmente contenuti anime, confermando la crescente importanza di questo segmento all'interno del catalogo.

I dati del primo semestre mostrano così una strategia sempre più orientata alla varietà dell'offerta: grandi blockbuster originali, serie evento, produzioni internazionali e franchise consolidati continuano a convivere nella stessa Top 10, dimostrando come Netflix riesca ancora a intercettare pubblici molto diversi tra loro. Con l'arrivo nella seconda metà dell'anno di nuove uscite molto attese, sarà interessante vedere quali titoli riusciranno a scalzare i dominatori di questi primi sei mesi.