Netflix rivela i titoli più visti del 2026 finora: ci sono anche due film italiani (uno con Pietro Castellitto)
Netflix ha pubblicato i dati ufficiali sulle visualizzazioni del primo semestre 2026: da War Machine a Stranger Things 5, ecco i film e le serie più seguiti dagli abbonati.
C'è un momento preciso in cui Netflix misura davvero il successo di un film o di una serie: quando un abbonato prende il telecomando, sceglie un titolo e preme Play. È da questo principio che nasce il nuovo report pubblicato dalla piattaforma, che fotografa tutto ciò che gli utenti hanno guardato tra gennaio e giugno 2026. Il risultato è impressionante: nel primo semestre dell'anno sono state registrate oltre 97 miliardi di ore di visione, il dato più alto mai raggiunto da Netflix in sei mesi.A dominare la classifica dei film è stato War Machine, che ha totalizzato 147 milioni di visualizzazioni, precedendo The Rip con 136 milioni e Swapped con 131 milioni. Subito dietro troviamo KPop Demon Hunters (130 milioni), Apex (129 milioni) e THRASH – Furia dall'oceano, che ha raggiunto quota 100 milioni di visualizzazioni. Anche Peaky Blinders: The Immortal Man è riuscito a entrare nella Top 10 con 64 milioni di visualizzazioni, confermando l'enorme richiamo del franchise.
Sul fronte delle serie, il titolo più visto è stato His & Hers (La sua verità) con 104 milioni di visualizzazioni, seguito dalla quarta stagione di Bridgerton a quota 100 milioni. Completano il podio I Will Find You, mentre Stranger Things 5, nonostante il debutto più recente, è già riuscita a conquistare il quarto posto con 56 milioni di visualizzazioni. Nella Top 10 trovano spazio anche One Piece stagione 2 e The Night Agent stagione 3, a dimostrazione della forza delle produzioni più amate dal pubblico.
Il report evidenzia anche un altro dato interessante: le nuove stagioni continuano a trainare le precedenti. Il ritorno di Bridgerton ha quasi triplicato le visualizzazioni complessive dell'intero franchise rispetto alla seconda metà del 2025, portando la saga a 180 milioni di visualizzazioni nel semestre. Un effetto simile è stato osservato anche per One Piece, The Night Agent, Virgin River e Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer, segno che il pubblico tende a recuperare gli episodi precedenti prima di iniziare le nuove stagioni.Tra i dati diffusi dalla piattaforma spicca anche il buon risultato delle produzioni italiane. Infatti il report svela che Il Falsario ha totalizzato 17 milioni di visualizzazioni, mentre Non abbiam bisogno di parole ha raggiunto 16,5 milioni, confermando come anche i titoli italiani riescano a ritagliarsi uno spazio importante all'interno del catalogo globale della piattaforma.
Netflix sottolinea inoltre come oltre un terzo del tempo trascorso sulla piattaforma sia dedicato a produzioni non in lingua inglese, con Corea del Sud, Giappone, Spagna e India tra i mercati più performanti. Crescono anche anime, documentari ed eventi live, mentre più della metà degli abbonati guarda regolarmente contenuti anime, confermando la crescente importanza di questo segmento all'interno del catalogo.
I dati del primo semestre mostrano così una strategia sempre più orientata alla varietà dell'offerta: grandi blockbuster originali, serie evento, produzioni internazionali e franchise consolidati continuano a convivere nella stessa Top 10, dimostrando come Netflix riesca ancora a intercettare pubblici molto diversi tra loro. Con l'arrivo nella seconda metà dell'anno di nuove uscite molto attese, sarà interessante vedere quali titoli riusciranno a scalzare i dominatori di questi primi sei mesi.