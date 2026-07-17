In top 10 su Netflix, la vera storia di una bugia che ha fruttato a un'influencer milioni di follower

Pubblicazione: 17 luglio alle 17:00

Netflix ha fatto centro. Ancora una volta. La piattaforma di streaming continua a dimostrare di conoscere perfettamente i gusti del suo pubblico globale, e la sua ultima scommessa sta pagando dividendi impressionanti. Apple Cider Vinegar ha scalato le classifiche mondiali in appena tre giorni, conquistando la top 10 globale di Netflix con 23,8 milioni di ore visualizzate e 3,8 milioni di visualizzazioni totali. Ma cosa rende questa serie così irresistibile per milioni di spettatori in tutto il mondo? La risposta sta in una formula che Netflix ha perfezionato negli anni: storie vere, controversie reali, personaggi che hanno davvero calpestato il confine sottile tra ambizione e inganno.

Apple Cider Vinegar non è l'ennesimo drama inventato a tavolino.: quello di Belle Gibson, influencer del benessere che ha costruito un impero digitale fingendo di avere un cancro. La serie, creata da Samantha Strauss, vede Kaitlyn Dever nei panni della protagonista Belle Gibson, una giovane donna che agli albori dell'era Instagram ha iniziato a raccontare di essere malata di cancro terminale. Ma non si è fermata alla diagnosi.e cambiamenti dello stile di vita che, secondo le sue dichiarazioni, l'avrebbero miracolosamente guarita.

Dieta, meditazione, rimedi naturali: tutto veniva condiviso con una crescente schiera di follower che vedevano in lei una fonte di speranza e ispirazione. Il problema? Belle Gibson non aveva mai avuto il cancro. L'intera narrazione era una finzione elaborata, una bugia architettata per costruire credibilità, visibilità e, inevitabilmente, profitto. La sua storia ha toccato migliaia di persone, molte delle quali realmente malate, che hanno riposto fiducia nelle sue parole e nei suoi consigli. Quando la verità è emersa, lo scandalo è stato globale. Apple Cider Vinegar non si limita a raccontare la cronaca dei fatti. La serie esplora le dinamiche psicologiche di una donna capace di manipolare l'empatia collettiva, sfruttando la vulnerabilità di chi cerca risposte al di fuori della medicina tradizionale.

Accanto a Dever, il cast include Alycia Debnam-Carey e Aisha Dee, che interpretano figure chiave nell'orbita di Belle, persone che hanno creduto in lei, l'hanno sostenuta e poi si sono trovate a fare i conti con la scoperta della verità. La critica ha accolto la miniserie con un discreto favore. Su Rotten Tomatoes, Apple Cider Vinegar vanta un punteggio del 79 percento da parte dei critici e del 77 percento dal pubblico. Non sono numeri stratosferici, ma sono sufficienti a indicare che la serie ha trovato un equilibrio tra intrattenimento e riflessione, evitando sia la spettacolarizzazione eccessiva sia la retorica moralista.



La vera domanda è: perché storie come questa continuano ad affascinare così tanto? La risposta probabilmente risiede nella nostra relazione complicata con i social media e con il concetto stesso di autenticità. Belle Gibson ha incarnato un archetipo moderno: la persona comune che diventa straordinaria attraverso una narrazione costruita ad arte. In un'epoca in cui chiunque può raccontare la propria vita online, la linea tra verità e finzione si è fatta sempre più sfumata. E quando quella linea viene varcata, quando la bugia viene smascherata, il pubblico non può fare a meno di restare incollato allo schermo.



Netflix ha dimostrato ancora una volta di saper individuare storie che colpiscono nel profondo. Le serie basate su fatti reali continuano a essere tra i contenuti più popolari della piattaforma: da Monsters, che ha raccontato i crimini di Jeffrey Dahmer e dei fratelli Menendez, a The Good Nurse, fino a Unbelievable, che ha affrontato con sensibilità un caso di stupro reale. Apple Cider Vinegar si inserisce in questo filone, ma con una sfumatura diversa: non è una storia di crimine violento, ma di un crimine psicologico, di una truffa emotiva che ha sfruttato la sofferenza altrui per costruire una carriera.