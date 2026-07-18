Un'app mortale, ragazzini e terrore psicologico: su Netflix, 8 episodi di puro terrore adolescenziale

Pubblicazione: 18 luglio alle 15:00

Nel vasto catalogo Netflix, tra i successi acclamati di Mike Flanagan e i thriller che monopolizzano le classifiche settimanali, si nasconde una gemma che molti hanno lasciato scorrere via. Red Rose non è solo una serie horror britannica con un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes, ma rappresenta qualcosa di più raro: un esempio riuscito di come integrare la tecnologia contemporanea in una narrazione soprannaturale senza cadere nelle trappole più comuni del genere. Roch Mason, interpretata da Isis Hainsworth, è un'adolescente che fatica a trovare il suo posto all'interno del gruppo di amici dominato dalla più sicura Wren Davies, personaggio portato sullo schermo da Amelia Clarkson. Quando Roch scopre l'esistenza di Red Rose, un'app misteriosa che inizia a circolare tra i ragazzi, la curiosità prende il sopravvento.

Ma ciò che sembra un innocuo passatempo digitale si trasforma rapidamente in un incubo che contamina la vita di tutto il gruppo.. Quante volte, davanti a un film di paura, ci siamo chiesti perché i protagonisti non chiamino semplicemente aiuto? Questo buco narrativo ha rovinato la credibilità di innumerevoli produzioni, creando frustrazioni negli spettatori più attenti. La scelta narrativa è astuta. Come puoi chiedere aiuto quando la fonte del terrore è proprio il dispositivo che useresti per farlo?

Come spieghi a qualcuno che un'app sta rovinando la tua vita senza sembrare completamente fuori di testa? La serie gioca con queste domande sin dai primi episodi, quando Roch inizia a vedere una figura senza volto apparire sul suo schermo. Il dilemma è reale, tangibile: la paura di non essere creduti è spesso più paralizzante della paura stessa. Gli otto episodi che compongono la serie mantengono un ritmo serrato, senza cedere alla tentazione di diluire la storia o lasciare troppi misteri irrisolti. A differenza di altre produzioni horror che puntano sull'ambiguità come strumento narrativo, Red Rose offre risposte concrete. Scopriamo da dove viene l'app, chi c'è dietro e perché ha preso di mira questo specifico gruppo di adolescenti. È una scelta coraggiosa, che premia lo spettatore e rende l'esperienza complessivamente più soddisfacente.

La regia di Lisa Siwe crea un'atmosfera opprimente senza eccedere negli jump scare o negli effetti gratuiti. Il vero orrore è psicologico, risiede nella paranoia crescente, nella disintegrazione dei rapporti di fiducia, nella sensazione che qualcosa di invisibile stia osservando e manipolando ogni aspetto della tua vita. È un horror più vicino alla tradizione britannica, dove il grottesco si mescola al quotidiano senza soluzione di continuità. Per chi ha già esaurito il catalogo Flanagan, per chi ha amato l'inquietante sorriso della strega di Marianne, per chi cerca qualcosa di diverso dal solito slasher con adolescenti intercambiabili inseguiti da maschere generiche, questa serie rappresenta una scoperta preziosa.

, ma abbastanza densa da lasciare il segno. Non è perfetta, ma è onesta nel suo intento di spaventare e intrattenere senza prendersi troppo sul serio.. Otto episodi che raccontano una storia dall'inizio alla fine, con un'app che non dimenticherete facilmente e personaggi che sentirete tristemente familiari. Perché alla fine, chi di noi non ha mai scaricato qualcosa che forse non avrebbe dovuto?