Su Netflix, c'è una miniserie thriller (migliore di molti prodotti famosi) che merita un'occasione

Pubblicazione: 16 luglio alle 18:00

Nell'agosto del 2021, Netflix ha lanciato Clickbait, una miniserie thriller che aveva tutti gli ingredienti per diventare il nuovo caso mediatico della piattaforma. Otto episodi, un cast solido guidato da Adrian Grenier, una premessa ad alto voltaggio e un twist finale che prometteva di spiazzare anche gli spettatori più navigati. Eppure, nel giro di poche settimane, la serie è svanita dalla conversazione collettiva, inghiottita dall'algoritmo e dal flusso incessante di nuove uscite. Ma se state cercando un thriller da divorare in un weekend, Clickbait merita una seconda possibilità che non ha mai davvero avuto.



La premessa è delle più inquietanti e perfettamente calibrate per il nostro tempo: un video diventa virale mostrando Nick Brewer, un uomo apparentemente normale, legato a una sedia con un cartello che recita "A 5 milioni di visualizzazioni, muore". La minaccia è cristallina, il countdown è iniziato, e milioni di persone trasformano una tragedia personale in intrattenimento virale. È esattamente il tipo di scenario distopico ma plausibile che ti fa controllare compulsivamente lo schermo, episodio dopo episodio, alla ricerca della verità. Quello che rende Clickbait diverso da molti altri thriller Netflix è la sua capacità di mantenere un ritmo serrato senza sacrificare la profondità dei personaggi.



Adrian Grenier, noto principalmente per il suo ruolo in Entourage, qui si cala in un personaggio ben lontano da Vincent Chase. Nick è un uomo comune, marito e padre, la cui vita nasconde segreti che emergeranno gradualmente. La struttura narrativa della serie alterna punti di vista e timeline, permettendoti di raccogliere tessere del puzzle da angolazioni diverse. Ogni episodio aggiunge un nuovo strato di complessità, e il risultato è un thriller che non ti fa mai sentire troppo sicuro delle tue deduzioni. Il vero punto di forza di Clickbait, però, è la sua riflessione sulla cultura digitale contemporanea.

La serie è uscita in un momento in cui i social media hanno già da tempo trasformato le tragedie personali in spettacolo pubblico, dove la sofferenza altrui diventa contenuto da consumare tra uno scroll e l'altro. Il video di Nick non è solo un dispositivo narrativo: è uno specchio spietato della nostra tendenza a divorare drammi altrui senza pensare alle persone reali dietro lo schermo. Il contrasto tra il dolore devastante di Sophie e Pia e il voyeurismo gioioso degli utenti online crea un sottotesto potente che eleva la serie.



Certo, Clickbait non ha la complessità psicologica di Mindhunter né l'eleganza visiva di alcune produzioni più ambiziose. La sua natura è quella del guilty pleasure ben confezionato, del thriller che non pretende di reinventare il genere ma lo esegue con maestria. E in un panorama saturo di contenuti, questa onestà di intenti è quasi rinfrescante. Non ti promette di essere il nuovo Twin Peaks: ti promette otto ore di suspense efficace, personaggi credibili e un finale che, con buona probabilità, non vedrai arrivare.



Se ami thriller come You o avete apprezzato le atmosfere tese di Mindhunter, Clickbait vi offrirà quel mix di tensione psicologica e cliffhanger irresistibili che rende una serie perfetta per il binge-watching. Come quelle serie più celebrate, anche questa vi permette di entrare nella mente del villain, di comprendere le motivazioni dietro gesti estremi, di vedere come una catena di piccole decisioni possa portare a conseguenze devastanti.