Ha il 97% su Rotten Tomatoes, è su Netflix e ha superato Squid Game: la serie horror che devi recuperare

Pubblicazione: 16 luglio alle 19:00

Nel vasto catalogo Netflix, tra migliaia di titoli che competono per l'attenzione degli spettatori, esiste un horror soprannaturale coreano che ha conquistato un impressionante 97% di approvazione su Rotten Tomatoes. Si tratta di Hellbound, una serie che al momento della sua uscita nel novembre 2021 ha fatto qualcosa di straordinario: ha superato Squid Game diventando lo show più visto al mondo sulla piattaforma. Un'impresa che pochi ricordano, ma che testimonia la potenza narrativa di questa produzione.

Basata sul webcomic Jiok scritto da Yeon Sang-Ho e illustrato da Choi Kyu-Seok, Hellbound catapulta gli spettatori in un 2022 alternativo dove. Creature mostruose appaiono, identificano la loro vittima designata e la trascinano letteralmente nelle fiamme infernali davanti agli occhi di tutti.. Quello che distingue Hellbound non è solo la sua capacità di generare paura viscerale.

La serie diretta dallo stesso Yeon Sang-Ho si eleva grazie alla sua profonda esplorazione della fragilità umana, della moralità sotto pressione e soprattutto dei pericoli del fanatismo religioso estremo. Quando il caos soprannaturale irrompe nella normalità, la società reagisce nel modo più umano possibile: cercando risposte, pattern, significati. Ed è qui che nasce la Nuova Verità, un movimento religioso che interpreta queste condanne come giudizi divini, trasformando la paura collettiva in controllo sociale.

La serie ha avuto un onore significativo diventando il primo drama coreano a ricevere una premiere mondiale al Toronto International Film Festival, un riconoscimento che sottolinea il suo valore cinematografico oltre la categoria del semplice intrattenimento horror. Nonostante il successo travolgente della prima stagione, Netflix ha impiegato quasi dieci mesi per confermare il rinnovo, con la seconda stagione che è finalmente arrivata nell'ottobre 2024.