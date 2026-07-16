Su Netflix, c'è un K-drama coreano sul bullismo così brutale che cambia il modo di vedere le serie TV

Pubblicazione: 16 luglio alle 17:00

Nel vastissimo catalogo Netflix si nasconde un gioiello perturbante che ha ridefinito il concetto stesso di thriller psicologico. The Glory, creato da Kim Eun-sook dopo una conversazione con sua figlia sul bullismo, è una serie sudcoreana in 16 episodi che ha conquistato critica e pubblico per la sua esplorazione spietata di trauma, giustizia e vendetta. Non è una visione facile, ma è esattamente questo il suo punto di forza. La serie si distingue nel panorama dei K-drama proprio per la sua capacità di costringere lo spettatore a rimanere immerso nel disagio, senza offrire vie di fuga o consolazioni immediate.

Ogni episodio è costruito meticolosamente per far sentire il peso emotivo della storia, e. The Glory non è pensato per essere consumato distrattamente mentre si scorre lo smartphone: richiede attenzione, presenza, e la disponibilità a confrontarsi con la parte più oscura della natura umana., interpretata magistralmente da Song Hye-kyo,. Durante il liceo, Dong-eun ha subito bullismo estremo da parte di un gruppo di compagne di classe, con la complicità silenziosa di insegnanti che avrebbero dovuto proteggerla.

La violenza che la serie mostra stabilisce fin dal primo episodio che The Glory non sarà una serie qualsiasi sul bullismo. È un'immersione brutale nelle conseguenze psicologiche a lungo termine del trauma. Ciò che rende The Glory eccezionale nel genere revenge drama è il suo approccio alla vendetta stessa. Mentre molti K-drama che esplorano il tema della giustizia personale, da Itaewon Class a My Name fino a Vincenzo, si concentrano su azioni impulsive o eliminazioni fisiche, questa serie sceglie una strada completamente diversa. Dong-eun non cerca di uccidere chi le ha fatto del male. La morte sarebbe troppo semplice, troppo veloce, troppo misericordiosa.

È guerra psicologica pura, un gioco mentale (come in quest'altro k-drama sulle arti marziali) in cui Dong-eun è sempre tre mosse avanti. Non vuole dare ai suoi carnefici una via d'uscita facile: vuole vederli soffrire, vuole che le loro vite accuratamente costruite crollino pezzo dopo pezzo, vuole che provino una frazione del dolore che lei ha dovuto sopportare. La serie ci mostra con lucidità disturbante come la vendetta possa diventare una forma d'arte quando è guidata non dalla rabbia cieca, ma dalla pazienza metodica. The Glory ridefinisce anche cosa significa essere un thriller psicologico nell'era dello streaming.

, sulle rivelazioni shock, sui twist progettati per diventare virali sui social media. Questa serie costruisce qualcosa di più lento, più profondo, più metodico. Non c'è fretta di stupire lo spettatore con giri di trama improbabili.. The Glory eccelle come thriller psicologico nella sua capacità di far entrare il pubblico nella mente di Dong-eun mentre ricostruisce la propria vita interamente in funzione della vendetta., a sperare che ottenga la giustizia che il sistema le ha negato.

Questo coinvolgimento emotivo, questa capacità di far sì che il pubblico si preoccupi visceralmente del destino della protagonista, è ciò che distingue The Glory dalla massa dei thriller disponibili su Netflix. Con un punteggio di 8.4 su 10 e riconosciuto come uno dei migliori thriller psicologici disponibili sulla piattaforma, The Glory rimane una visione difficile, una serie che chiede molto al suo pubblico. Ma per chi è disposto a immergersi nelle sue acque oscure, offre un'esperienza narrativa che pochi altri show possono eguagliare. Non è una serie da maratona distratta: è un'esperienza che richiede presenza, attenzione e la volontà di stare nel disagio. E proprio per questo, è assolutamente imperdibile.