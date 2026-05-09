Un amatissimo cult anni '80 tornerà sul piccolo schermo con un adattamento animato per Netflix

Pubblicazione: 09 maggio alle 14:00

Netflix ha finalmente svelato la finestra di uscita per uno dei suoi progetti animati più attesi: la nuova serie dedicata ai Ghostbusters arriverà nel 2027. L'annuncio, che ha entusiasmato i fan del franchise nato negli anni '80, porta con sé anche una notizia di peso: Dan Aykroyd, co-creatore e sceneggiatore dei primi due film della saga, entra ufficialmente nel team di produzione esecutiva.



L'attore e sceneggiatore, che ha partecipato a tutti e cinque i film del franchise nei panni di Ray Stantz, rappresenta un ponte diretto con lo spirito originale della saga. Il suo coinvolgimento è un segnale chiaro: questa serie animata sarà un progetto che intende onorare le radici del brand pur portandolo in una nuova dimensione.



Per ora, Netflix mantiene il massimo riserbo sui dettagli della serie. Quale squadra di Ghostbusters vedremo in azione? Sarà un seguito diretto di una delle incarnazioni esistenti o un progetto completamente nuovo? Ogni informazione resta sotto chiave, custodita gelosamente come i fantasmi nell'Unità di Contenimento.

Ghostbusters serie animata - Filmation

La tradizione animata dei Ghostbusters ha radici profonde. Dopo il successo del film originale del 1984, e con l'esplosione delle serie animate action-comedy degli anni '80, la produzione di una versione televisiva animata fu praticamente inevitabile. Ma non senza intoppi: una serie animata basata sulla sitcom del 1975 The Ghost Busters aveva già occupato il titolo. La soluzione fu brillante quanto polemica: nacque così The Real Ghostbusters, un nome che dichiarava guerra e autenticità allo stesso tempo.



Un decennio dopo, nel 1997, il franchise animato tentò un rilancio con Extreme Ghostbusters. Questa volta la serie presentava un Egon più anziano alla guida di una nuova squadra di Ghostbusters in età universitaria, un tentativo di svecchiare il format che non raggiunse però il successo del predecessore.



Parallelamente alla serie Netflix, il franchise cinematografico continua la sua corsa. Un nuovo film è in lavorazione, presumibilmente un seguito di Minaccia glaciale. Durante la promozione del suo podcast lo scorso anno, Aykroyd ha confermato che "ce ne sarà uno", anche se la produzione non aveva ancora deciso "quale direzione prendere".

Sta di fatto che Ghostbusters stia vivendo una nuova primavera. Dopo decenni di tentativi, rilanci e reboot, il franchise ha trovato un equilibrio tra il rispetto per il materiale originale e l'apertura verso nuove direzioni. L'ingresso di Netflix nel gioco, con le sue risorse e la sua capacità di raggiungere un pubblico globale, potrebbe rappresentare l'occasione perfetta per consolidare questa rinascita.