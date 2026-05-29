Un assassino in fuga, una vendetta senza fine e la sfida più brutale della sua vita: il capitolo finale di John Wick stasera in tv (da non perdere)

Pubblicazione: 29 maggio alle 08:15

Venerdì 29 maggio 2026, Rai 2 trasmette in prima serata dalle ore 21:20 John Wick 4, il quarto capitolo della saga action che ha trasformato Keanu Reeves in una leggenda contemporanea del cinema d'azione. Diretto ancora una volta da Chad Stahelski, il film rappresenta l'apice di un franchise che ha ridefinito le coreografie di combattimento e l'estetica noir dell'action moderno, incassando complessivamente 447,3 milioni di dollari in tutto il mondo e diventando il capitolo di maggior successo commerciale della serie.

La programmazione su Rai 2 offre quindi al pubblico italiano l'occasione di immergersi in un'esperienza cinematografica che ha, grazie a sequenze d'azione elaborate, una fotografia curata dache trasforma ogni inquadratura in un quadro visivo, e una narrazione che porta il personaggio di John Wick al confronto definitivo con la Gran Tavola, l'organizzazione criminale globale che governa il mondo sotterraneo degli assassini.

Il film si apre con John Wick nascosto nei sotterranei di New York insieme al Bowery King, interpretato da Laurence Fishburne, mentre si riprende dalle ferite riportate nel finale del capitolo precedente. Dopo essere stato dichiarato "excommunicado" e aver sfidato le regole della Gran Tavola, l'ex sicario non ha più nulla da perdere. La sua risposta è radicale: viaggia fino in Marocco per eliminare l'Anziano, la figura che siede al vertice della piramide criminale. Questo atto di sfida scatena la reazione dell'organizzazione, che affida pieni poteri al Marchese Vincent Bisset de Gramont, interpretato da Bill Skarsgård, con l'obiettivo di cancellare definitivamente John Wick dalla faccia della terra. Da qui in poi partirà una caccia senza fine, con tappe disseminate in tutto il mondo.

Il Poster di John Wick 4, fonte: Lionsgate

Dal punto di vista della produzione, John Wick 4 include dei momenti perfettamente riusciti, tra i quali non possiamo non notare la sequenza nel deserto, girata nello stesso luogo iconico usato per Lawrence d'Arabia e realizzata interamente dal vivo, senza CGI. La stazione della metro parigina "Porte des Lilas" è una location reale dotata di una banchina fuori servizio che viene regolarmente affittata per produzioni cinematografiche, permettendo di girare senza interferire con il trasporto pubblico.

Un dettaglio che ha colpito critica e pubblico riguarda il minutaggio delle battute di: in, il protagonista pronuncia soltanto 380 parole. Questa scelta stilistica sottolinea come John Wick sia un personaggio d'azione pura, che comunica attraverso i gesti più che attraverso i dialoghi. Per prepararsi al ruolo, Reeves si è sottoposto ache includeva arti marziali, jiu-jitsu, tiro con armi da fuoco e guida acrobatica, consolidando ulteriormente la sua reputazione di attore che esegue personalmente gran parte delle proprie acrobazie.

Il cast corale del film riunisce volti già familiari ai fan della saga e nuove aggiunte di calibro. Oltre a Reeves, McShane, Fishburne e Reddick, spiccano le performance di Donnie Yen, leggenda del cinema hongkonghese che porta credibilità marziale assoluta al personaggio di Caine, e di Hiroyuki Sanada, attore giapponese di grande esperienza che conferisce dignità e pathos a Shimazu. Bill Skarsgård costruisce un villain freddo e spietato, incarnazione perfetta dell'arroganza aristocratica europea, mentre Shamier Anderson regala momenti di ironia involontaria con il suo Tracker pragmatico e cinico. Clancy Brown appare nel ruolo dell'Harbinger, il moderatore del duello finale, portando la sua consueta autorevolezza scenica.

Donnie Yen in John Wick 4, fonte: Lionsgate

La colonna sonora, firmata ancora una volta da Tyler Bates insieme a Joel J. Richard, mescola orchestrazioni epiche a sonorità elettroniche, accompagnando le coreografie di combattimento con un tappeto sonoro che enfatizza ogni movimento. La fotografia di Dan Laustsen, già collaboratore di Guillermo del Toro, trasforma Parigi in un palcoscenico nebbioso e notturno dove neon e luci al tungsteno creano atmosfere da fumetto noir.

Con un budget di 100 milioni di dollari, John Wick 4 è riuscito a incassare oltre 447 milioni in tutto il mondo, confermando la solidità commerciale del franchise e aprendo la strada a ulteriori espansioni dell'universo narrativo. È già uscito nel 2025 il film spin-off Ballerina, ambientato tra il terzo e il quarto capitolo, e nonostante questo quarto episodio fosse stato concepito inizialmente come conclusivo, un quinto capitolo è attualmente in fase di sviluppo, segno che la fame di pubblico e studios per questo universo è tutt'altro che esaurita.

John Wick 4 rappresenta dunque non solo un capitolo fondamentale di una saga action, ma un'opera che ha elevato gli standard del genere, dimostrando che è possibile coniugare spettacolarità visiva, coreografie marziali elaborate ed una trama che riesce ad intrattenere. L'appuntamento di stasera su Rai 2 è l'occasione per riscoprire o scoprire per la prima volta un film che ha riscritto le regole dell'action contemporaneo, confermando Keanu Reeves come una delle icone cinematografiche più amate e capaci del nuovo millennio.