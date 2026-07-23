Un capolavoro della comicità italiana con Massimo Troisi e Lello Arena è (gratis) su RaiPlay: ma solo per pochi giorni

Pubblicazione: 23 luglio alle 13:09

Nel catalogo di RaiPlay spicca un titolo che rappresenta una vera pietra miliare della commedia italiana e che continua a conquistare nuove generazioni di spettatori. È disponibile infatti in streaming Ricomincio da tre, il film che segnò l’esordio cinematografico di Massimo Troisi: un’opera diventata simbolo del suo talento come interprete, autore e regista. Un appuntamento imperdibile per chi ama il cinema italiano e vuole riscoprire una delle prove più autentiche e poetiche della comicità napoletana.

Massimo Troisi in Ricomincio da Tre - Fonte: Italian International Film

Uscito nelle sale nel 1981 questa pellicola rappresentòTroisi, reduce dal successo teatrale con il gruppo, arrivò sul grande schermo assumendo tre ruoli in uno: protagonista, regista e sceneggiatore. Una scelta coraggiosa che trasformò il suo stile personale in un linguaggio cinematografico che unisce ironia, malinconia e riflessione. La pellicola ebbe un enorme successo di pubblico e critica, tanto da ottenere importanti riconoscimenti tra cui ilper il miglior film e per il miglior attore protagonista, oltre a diversi

Ma qual è la trama di Ricomincio da tre? Al centro della storia c’è Gaetano, un giovane napoletano timido, sensibile e pieno di dubbi sul proprio futuro. Vive a San Giorgio a Cremano insieme alla famiglia, ma sente il bisogno di allontanarsi dalla routine quotidiana e da una vita che percepisce troppo stretta. Decide così di partire verso Firenze, ospite della zia Antonia, affrontando un viaggio che per lui non rappresenta una fuga definitiva, ma un’occasione per scoprire qualcosa di nuovo. La sua filosofia è racchiusa proprio nel concetto espresso dal titolo: non ricominciare da zero, ma ripartire da ciò che già possiede.

Durante il tragitto incontra un uomo in difficoltà emotiva, che riesce a convincere a non compiere un gesto estremo. Questo incontro lo porta casualmente a conoscere Marta, un’infermiera di cui rimane subito affascinato. A Firenze Gaetano vive una serie di situazioni surreali, un giovane predicatore di origine americana, e con Robertino, un ragazzo oppresso da una madre autoritaria. Attraverso questi personaggi emerge il particolare sguardo di Troisi sul mondo: ironico, ma sempre accompagnato da una profonda comprensione delle debolezze umane. LaTra incomprensioni, gelosia e paure, Gaetano deve imparare ad affrontare l’amore e le responsabilità dell’età adulta.

Accanto a Massimo Troisi, il film presenta un cast di interpreti che hanno contribuito a renderlo memorabile. Nel ruolo di Marta troviamo Fiorenza Marchegiani, scelta personalmente da Troisi per interpretare l’infermiera appassionata di scrittura che conquista il cuore del protagonista. Per l’attrice si trattò anche del debutto cinematografico.

Fondamentale è la presenza di Lello Arena, storico compagno artistico di Troisi, nei panni di Raffaele Sodano, detto Lello, il migliore amico di Gaetano. Il loro rapporto, fatto di affetto e continui battibecchi, rappresenta una delle componenti più divertenti della pellicola. Nel cast figurano anche Renato Scarpa, indimenticabile nei panni di Robertino, Marina Pagano nel ruolo della zia Antonia, Vincent Gentile come Frankie e Laura Nucci nei panni della severa signora Ida. Tra gli altri interpreti troviamo inoltre Marco Messeri, Michele Mirabella, Patrizio Rispo e Alfredo Cozzolino.