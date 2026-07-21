Un dramma familiare che stringe il cuore: la perla nascosta di RaiPlay che commuove e fa riflettere

Pubblicazione: 21 luglio alle 18:00

Orientarsi nell'offerta sconfinata dei cataloghi digitali, tra produzioni hollywoodiane impeccabili quanto (spesso) vuote, richiede un pizzico di fiuto per il grande cinema d'autore.

Tra i cataloghi digitali più generosi in tal senso spicca, che continua a regalare piccole gemme d'autore capaci di scuotere le coscienze senza mai cedere alla retorica. L'ultima imperdibile aggiunta è, opera firmata dalche, a dispetto di un titolo volutamente ironico e quasi rassicurante, racchiude uno spaccato familiare di rara potenza emotiva.

Se cercate una storia rassicurante per staccare la spina, questa pellicola vi spiazzerà. Ma se avevate nostalgia di un cinema viscerale, capace di far battere il cuore e al contempo interrogare lo sguardo, trovare questo titolo in catalogo è la risposta ideale per la vostra serata.

Quando la quotidianità va in frantumi

Al centro del racconto troviamo una famiglia araba residente in Israele, la cui apparente routine viene improvvisamente stravolta da un evento banale quanto devastante: un incidente stradale. Come in un sinistro effetto domino, l'incidente incrina le fondamenta stesse del nucleo familiare, innescando una reazione a catena che fa emergere bugie taciute per anni, risentimenti sopiti e fragilità mai sopite.

Qubti orchestra la narrazione precisa. La tensione nasce dal groviglio di ansie quotidiane, dai sguardi incrociati attorno al tavolo della cucina e dal peso schiacciante delle aspettative sociali. Il film affronta senza sconti il nodo del patriarcato e le sottili tirannie della tradizione, mostrando quanto possa essere claustrofobico il tentativo di conciliare l'appartenenza culturale con il desiderio individuale di libertà.

Ciò che eleva Happy Holidays da semplice dramma a vera e propria esperienza cinematografica è la scelta registica di rinunciare al divismo per abbracciare la verità nuda e cruda del reale. Il cast è composto interamente da attori non professionisti, una decisione audace che restituisce allo schermo una spontaneità autentica, priva delle sovrastrutture tipiche della recitazione accademica. I volti, le esitazioni, la rabbia e le fragilità dei protagonisti vibrano di una verità che stringe la gola.

Il risultato è un ritratto sociale sfaccettato e privo di manicheismi, dove non esistono buoni o cattivi assoluti, ma solo esseri umani che cercano di sopravvivere alle proprie contraddizioni e a un contesto storico-culturale complesso. Un'altra perla di RaiPlay che va ad arricchire un catalogo già colmo di piccoli capolavori.