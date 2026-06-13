Una commedia elisabettiana in un'Australia contemporanea: la rom-com di successo con Sydney Sweeney è gratis su RaiPlay

Pubblicazione: 13 giugno alle 10:00

C'è un film che negli ultimi anni ha fatto qualcosa di impensabile: riportare le persone in sala per una commedia romantica. Non su una piattaforma streaming dal divano di casa, ma proprio al cinema, con tanto di popcorn e schermo gigante. Stiamo parlando di Tutti tranne te, il fenomeno con Sydney Sweeney e Glen Powell che ha incassato 220 milioni di dollari in tutto il mondo e che ora è disponibile gratuitamente su RaiPlay.



Tutti tranne te è infatti liberamente ispirato a Molto rumore per nulla di William Shakespeare. Stessa struttura drammaturgica, stessi equivoci che innescano la trama, stessa coppia di eterni oppositori che si detesta e si ama in egual misura. Il regista Will Gluck ha preso l'ossatura della commedia elisabettiana e l'ha trapiantata nell'Australia contemporanea, tra spiagge dorate, ville lussuose e preparativi matrimoniali degni di un reality show. I protagonisti si chiamano Bea e Ben, come Beatrice e Benedick, e il cognome di lei, Messina, è un omaggio esplicito all'ambientazione originale del testo.



La storia parte da Boston, dove Bea e Ben si incontrano per caso in un bar. Lei studia legge, lui lavora per Goldman Sachs. Scatta qualcosa di immediato, trascorrono una giornata insieme che sembra uscita da un sogno, si addormentano sul divano di lui. Ma la mattina dopo tutto va a rotoli: Bea sente Ben parlare male di lei con un amico e se ne va, convinta di essere stata presa in giro. Sei mesi di gelo totale, poi il destino decide di rimetterli uno di fronte all'altra nel modo più scomodo possibile.

La sorella di Bea sta per sposare la sorella del migliore amico di Ben. Cerimonia a Sydney, in Australia. Stessa casa, stessi giorni, impossibile evitarsi. E come se non bastasse, rispuntano anche le rispettive ex fiamme proprio nel momento peggiore. Per non impazzire e non rovinare il matrimonio con i loro litigi continui, i due stringono un patto: fingere di essere follemente innamorati. L'obiettivo è duplice: far ingelosire gli ex e tenere a bada i genitori di lei, che vorrebbero riconciliarla con il fidanzato storico che ha mollato.



È ovviamente l'inizio della fine, nel senso migliore possibile. Questa convivenza forzata tra spiagge da sogno e preparativi sfarzosi trasforma la finzione in qualcosa di pericolosamente reale. Tra momenti imbarazzanti, altri esilaranti e una ricostruzione della famosa scena della prua del Titanic che si trasforma in un disastro comico, i due rivali scoprono che forse quel primo appuntamento magico non era solo un'illusione.



Il successo al botteghino ha sorpreso anche gli addetti ai lavori. In un'epoca in cui le commedie romantiche sembravano condannate a un'esistenza esclusivamente streaming, Tutti tranne te ha dimostrato che il pubblico ha ancora voglia di andare al cinema per vedere due persone che si innamorano. I 220 milioni di dollari incassati globalmente rappresentano non solo un trionfo commerciale, ma anche un segnale di rinascita per un genere dato per morto.