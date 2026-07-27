Non riuscirai a staccare gli occhi dallo schermo: 3 serie thriller imperdibili su RaiPlay

Pubblicazione: 27 luglio alle 14:00

Abbiamo tutti quell'amico che si lamenta di non sapere mai cosa guardare la sera, mentre continua a pagare tre abbonamenti diversi a cifre sempre più assurde. Ebbene, la notizia migliore è che una delle miniere d'oro più interessanti del momento ce l'abbiamo sotto i nasi, totalmente gratis. Negli ultimi tempi RaiPlay si è fatta furbetta, infilando in catalogo chicche internazionali che non hanno nulla da invidiare ai kolossal d'oltreoceano.

3 serie che vi terranno col fiato sospeso

Se avete voglia di quel, ecco tre serie ad alta tensione che dovreste decisamente mettere in lista stasera.

Immaginate di essere una coppia americana un po' alla canna del gas: debiti, un matrimonio che scricchiola e zero prospettive. Poi scoprite che l'idraulico che vi sta aggiustando il lavandino è, in realtà, lo spietato serial killer che sta terrorizzando la città. Cosa fareste? Qualsiasi persona sana di mente chiamerebbe la polizia. Kaley Cuoco e Chris Messina, invece, decidono di fare la cosa più moderna (e folle) possibile: ricattarlo per lanciarci insieme un podcast true crime e farci i soldi.

Una scena di Audrey è tornata (Pixcom)

Based on a True Story è una perla di comicità nerissima. Prende in giro la nostra ossessione per i delitti e per le storie di cronaca nera, regalando un ritmo indiavolato che vi farà divorare le puntate una dietro l'altra.

Se invece cercate qualcosa di più intimo, che vi entri sottopelle senza bisogno di sparatorie, la risposta è nella serie canadese(e fidatevi, se ha vinto a CannesSeries un motivo c'è). Audrey ha diciassette anni quando viene trovata mezza morta sul ciglio di una strada. Entra in coma e si risveglia... sedici anni dopo.

Ritrovarsi improvvisamente a trentatré anni, in un mondo che è andato avanti lasciandoti indietro, è già un incubo di per sé. Ma il vero thriller sta nel ricostruire cosa sia successo davvero quella notte. Non c'è nulla di melenso: è un racconto teso, emotivo e scritto da Dio, capace di tenerti in ansia fino all'ultimo pezzo del puzzle.

Per chi ama l'azione cruda, le storie d'indagine vere e il fiato corto, la Spagna cala il suo asso con La Unidad. Dimenticate i soliti poliziotti infallibili da film hollywoodiano che risolvono tutto con una battuta a effetto. Qui parliamo del lavoro sporco e logorante di una squadra antiterrorismo vera, al lavoro tra Madrid e il Nord Africa.

La guida è il commissario Carla Torres, una donna tutta d'un pezzo che deve gestire cospirazioni, soffiate e la cattura di uno dei ricercati più pericolosi al mondo. È una serie sporca, polverosa, realista al cento per cento. Di quelle che ti fanno dimenticare di avere lo smartphone in mano. E il bello, come dicevamo, è che per godersi tutto questo basta semplicemente premere play.

Se invece stasera preferisci goderti un bel film, non puoi perderti questo titolo sempre su RaPlay.