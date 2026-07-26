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Stasera non sai cosa guardare? I 2 film capolavoro da recuperare gratis su RaiPlay

Stasera non sai cosa guardare? Da un classico capolavoro con James Dean a una brillante commedia francese

di Ilaria Losapio
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Nello sterminato catalogo di RaiPlay ogni tanto spuntano delle perle capaci di sbloccare la serata giusta, senza bisogno di dover mettere mano al portafogli o perdersi nel solito catalogo infinito delle piattaforme a pagamento.

Tra i vari titoli caricati di recente ce ne sono due in particolare che meritano assolutamente una visione: un classico senza tempo che ha fatto la storia del cinema e una commedia francese fresca, intelligente e divertente.

I capolavori che non invecchiano mai

Il primo film da recuperare subito è Gioventù Bruciata (Rebel Without a Cause, 1955), l'opera simbolo direttamene da Nicholas Ray che ha trasformato James Dean nell'icona immortale della ribellione giovanile. La storia la conosciamo un po' tutti, almeno per sentito dire: Jim Stark è un ragazzo tormentato e fuori dagli schemi, appena arrivato in una nuova città con una famiglia che proprio non riesce a capire i suoi silenzi e i suoi sbalzi d'umore.

Una scena de La famiglia Leroy (Nolita Cinema)

Tra l'impatto ruvido con i bulli del quartiere, la celeberrima e pericolosissima sfida in auto verso il precipizio e l'amicizia viscerale con Judy (Natalie Wood) e Plato (Sal Mineo), il film è molto più del classico ritratto anni '50.

È un urlo di solitudine, un racconto incredibilmente attuale su cosa significhi sentirsi incompresi quando si è giovani e il mondo adulto sembra solo un muro di ipocrisia. A distanza di settant'anni, la giacca rossa di James Dean fa ancora venire i brividi.

Di tutt'altro tono, ma altrettanto azzeccato per una serata di puro intrattenimento, è La Famiglia Leroy, una commedia francese davvero spassosa con una sempre impeccabile Charlotte Gainsbourg e José Garcia. La trama parte da una doccia fredda: dopo vent'anni di matrimonio e due figli ormai pronti a volare via da casa, Sandrine decide che è arrivato il momento di divorziare.

Il marito Christophe, colto del tutto alla sprovvista e assolutamente incapace di accettare la fine della loro storia, s'inventa un'ultima carta disperata: convince la moglie e i ragazzi a fare un ultimo viaggio on the road prima dell'addio. L'obiettivo? Ripercorrere tutti i luoghi simbolo del loro amore per far scattare di nuovo la scintilla. Ne nasce un tragitto sgangherato, pieno di imprevisti, vecchi rancori che vengono a galla e momenti surreali, che costringerà tutti a guardarsi in faccia per davvero.

Due opzioni diverse ma entrambe perfette per staccare la spina e godersi una bella storia, a costo zero. Ma se ti piacciono le storie d'amore c'è un altro film con Nicole Kidman disponibile su RaiPlay che non dovresti perderti.

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