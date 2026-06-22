Un uomo, un surf e un sogno ostacolato: Nicolas Cage su Prime Video a metà tra Point Break e Io Sono Nessuno

Pubblicazione: 22 giugno alle 11:46

Ci sono ritorni che sembrano destinati a rimettere ordine nella propria vita. Per il protagonista di The Surfer, tornare a Luna Bay significa ritrovare la spiaggia della sua infanzia, comprare la casa che era appartenuta a suo padre e mostrare al figlio adolescente un luogo che, nei suoi ricordi, coincide ancora con la libertà. Ma basta un incontro con un gruppo di surfisti locali per trasformare quel progetto in qualcosa di completamente diverso: un incubo sotto il sole australiano, dove un uomo viene costretto a chiedersi se quel passato sia mai stato davvero suo.

Una scena di The Surfer (fonte: Tea Shop Productions)

Il film diretto da Lorcan Finnegan parte da una situazione apparentemente semplice. Un padre vuole entrare in acqua con suo figlio, ma viene respinto dai ragazzi che frequentano quella spiaggia.. Non è soltanto una provocazione né una banale rivalità tra surfisti. È una regola non scritta, imposta da chi considera quel tratto di costa un territorio privato e chiunque altro un intruso.

Da quel momento The Surfer non racconta più soltanto il conflitto tra un uomo e un gruppo di ragazzi violenti. Racconta la difficoltà di accettare che i luoghi a cui affidiamo la nostra identità possano cambiare, oppure smettere di riconoscerci. Il protagonista non vuole semplicemente cavalcare un’onda: vuole dimostrare a se stesso di appartenere ancora a Luna Bay, di poter recuperare la vita che immagina di aver perso lasciando l’Australia.

. L’uomo potrebbe andarsene, riportare il figlio a casa e rinunciare a una battaglia che non può vincere. Invece resta. Torna al parcheggio, affronta nuove umiliazioni e si aggrappa sempre più disperatamente all’idea che quella spiaggia gli spetti di diritto. Più insiste, però, più perde tutto ciò che lo teneva ancorato alla realtà: il denaro, l’auto, il telefono, la dignità e persino la capacità di capire se le persone attorno a lui stiano davvero cospirando contro di lui.

Finnegan, già regista di Vivarium, trasforma così un luogo luminoso e aperto in una prigione a cielo aperto. Il mare resta sempre davanti agli occhi del protagonista, ma diventa irraggiungibile. Il sole non ha nulla di rassicurante: lo disidrata, lo espone, lo costringe a restare sotto lo sguardo degli altri. Il parcheggio davanti alla spiaggia, uno spazio normalmente anonimo e di passaggio, diventa il centro di una discesa psicologica sempre più soffocante.

Una scena di The Surfer (fonte: Tea Shop Productions)

Il film prende spunto dal fenomeno del localismo nel surf, cioè dall’atteggiamento con cui alcune comunità rivendicano il controllo esclusivo delle proprie onde e respingono chi viene da fuori. In The Surfer, infatti, il gruppo guidato da Scally non difende soltanto una spiaggia: difende un modello di potere fondato sull’esclusione, sull’umiliazione e sulla necessità di dimostrare continuamente chi meriti di stare dentro e chi debba restarne fuori.

Julian McMahon interpreta Scally come una figura quasi ipnotica, più vicina a un capo carismatico che a un antagonista tradizionale. Il suo gruppo sembra avere regole, rituali e gerarchie precise, e proprio questo rende l’atmosfera del film sempre più ambigua. Non è mai chiaro fino a che punto i surfisti stiano realmente manipolando il protagonista e quanto, invece, la sua rabbia e il suo bisogno di rivalsa stiano deformando tutto ciò che vede.

Nicolas Cage è il cuore di questa ambiguità. Il suo personaggio non ha un nome, perché Finnegan sembra interessato meno alla sua biografia che alla sua trasformazione. All’inizio è un uomo elegante, benestante e convinto di poter controllare gli eventi. Poi, lentamente, viene spogliato di ogni certezza. La sua caduta non è improvvisa ma graduale, costruita attraverso una serie di piccoli fallimenti e umiliazioni che lo rendono sempre più irriconoscibile.

È qui che il film trova la sua idea più forte. The Surfer non parla soltanto di un uomo respinto da una comunità chiusa, ma di qualcuno che non riesce ad accettare di non essere più la persona che credeva di essere. Luna Bay rappresenta il suo passato, la sua giovinezza, il rapporto con il padre e perfino l’immagine di padre che vorrebbe offrire a suo figlio. Per questo il rifiuto dei surfisti diventa insopportabile: non mette in discussione solo il suo diritto a entrare in acqua, ma l’intera storia che si racconta su se stesso.

Presentato al Festival di Cannes nel 2024, The Surfer è un film volutamente febbrile, strano e a tratti sgradevole. Non cerca una narrazione lineare né una risposta definitiva a tutto ciò che accade. Preferisce lasciare lo spettatore dentro la stessa confusione del protagonista, mentre la realtà si mescola alla paranoia e il desiderio di tornare a casa si trasforma in una forma di autodistruzione. Non è un titolo pensato per chi cerca un thriller tradizionale, con una vendetta chiara e un conflitto risolto in modo ordinato. È piuttosto un racconto sull’identità ferita, sulla mascolinità che non accetta il fallimento e sull’illusione che basti tornare in un luogo per recuperare ciò che si è perduto. E la sua immagine più dolorosa resta quella di Nicolas Cage fermo davanti al mare, incapace di entrare nell’acqua che continua ostinatamente a chiamare casa.