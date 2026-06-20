Due sorelle, un omicidio e segreti di famiglia, nella nuova serie thriller con Jessica Biel su Prime Video

Pubblicazione: 20 giugno alle 17:30

C'è un nuovo thriller che merita attenzione su Prime Video, e porta la firma di due attrici che sanno come comandare la scena. Sorelle sbagliate, serie in otto episodi ora disponibile in streaming, mette faccia a faccia Jessica Biel e Elizabeth Banks in un dramma familiare che intreccia omicidio, segreti sepolti e quel tipo di tensione che solo i legami di sangue possono generare.



Tratta dal romanzo di Alafair Burke, la serie racconta la storia di Chloe e Nicky, due sorelle che hanno preso strade completamente diverse nella vita. Chloe, interpretata da Jessica Biel, è un'affermata dirigente dei media che vive un'esistenza apparentemente perfetta insieme al marito Adam e al figlio adolescente Ethan. Dall'altra parte c'è Nicky, il personaggio di Elizabeth Banks, una donna che fatica ad arrivare a fine mese e a mantenersi sobria, distante dalla famiglia e da quella perfezione che sembra così facilmente raggiungibile per la sorella.



Ma quando Adam viene brutalmente assassinato, l'identità del principale sospettato scuote le fondamenta di questa famiglia già fragile. Le due sorelle, separate da anni di risentimenti e scelte opposte, si ritrovano costrette a fare i conti con un passato complicato e a collaborare per scoprire la verità dietro quella morte violenta. Sorelle sbagliate esplora proprio questo: le cose terribili che allontanano le sorelle e, paradossalmente, quelle che le riportano insieme.

Quello che rende Sorelle sbagliate particolarmente interessante è la sua capacità di bilanciare il classico whodunit con un'analisi profonda delle dinamiche familiari. Non si tratta solo di scoprire chi ha ucciso Adam, ma di comprendere come anni di distanza, incomprensioni e vite parallele possano essere sconvolti da un evento tragico che costringe a fare i conti con ciò che si è davvero.

Il confronto tra le due sorelle, una che ha costruito una facciata di successo e l'altra che lotta con i propri demoni, offre, dove l'amore e il risentimento convivono in equilibrio precario.