Il primo bacio che tutti abbiamo sognato al liceo, ora è un film (da non perdere) su Prime Video

Pubblicazione: 20 giugno alle 18:00

Kissing Is the Easy Part arriva senza pretese rivoluzionarie ma con una consapevolezza rara: sa esattamente cosa vuole essere. Un film leggero, divertente, capace di farti tornare adolescente per un'ora e mezzo. E a volte, è proprio questo il punto.

Disponibile in abbonamento su Netflix,. Lui ècon il Massachusetts Institute of Technology già nel mirino, lei èche preferisce vivere il presente piuttosto che collezionare voti da inserire nel curriculum.

Il loro incontro nasce da un banale accordo di tutoraggio e si trasforma, prevedibilmente ma piacevolmente, in qualcosa di più complicato. È la classica dinamica degli opposti che si attraggono, quella formula narrativa che il cinema teen ha sfruttato infinite volte. La storia nasce su Wattpad, la piattaforma online dove milioni di scrittori condividono racconti che spesso sviluppano community appassionate.

Una delle sfide più interessanti per gli attori è emersa dalla natura stessa della produzione cinematografica. Le scene raramente vengono girate in ordine cronologico, il che significa che Paris e Asher dovevano costantemente tenere traccia di dove si trovavano emotivamente i loro personaggi nella relazione.



Kissing Is the Easy Part non cerca di ridefinire il genere del teen romance. Conosce la formula e la rispetta: opposti che si attraggono, flirt imbarazzanti, sentimenti che si sviluppano, complicazioni inevitabili. All'interno di quella struttura familiare, però, il film riesce comunque a consegnare una manciata di momenti genuinamente dolci e una coppia protagonista che sembra a proprio agio nel condividere lo schermo.



È il tipo di film che metti su quando vuoi qualcosa di leggero, nostalgico e un po' caotico nel modo in cui solo le storie d'amore liceali sanno essere. Non promette profondità filosofiche o svolte narrative rivoluzionarie. Promette un'ora e mezza di evasione ben confezionata, quel tipo di intrattenimento che non deve giustificarsi per esistere.