Una cameriera, un milionario e un omicidio su commissione: il vero caso di cronaca che ha ispirato il film su RaiPlay

Pubblicazione: 02 giugno alle 13:21

Ci sono storie che cominciano come favole e finiscono come incubi giudiziari. Quella di Celeste Beard Johnson appartiene a questa categoria: un incontro casuale in un country club, un matrimonio che dovrebbe riscattare anni di fatica, una vita nuova che si tinge di rosso sangue. Il film che RaiPlay propone oggi racconta proprio questa parabola, quando il desiderio di ricchezza diventa ossessione e l'amore si trasforma in un alibi per il crimine.



"A caccia del vedovo d'oro" è un thriller del 2021 diretto da Robin Hays, produzione canadese-statunitense che attinge direttamente da un caso di cronaca nera texana ancora oggi studiato per la sua spietatezza. La protagonista è Julie Benz, attrice capace di restituire quella freddezza calcolata che serve per rendere credibile un personaggio simile. Accanto a lei Eli Gabay, che interpreta Steven Beard, il milionario settantenne destinato a diventare vittima del piano criminale orchestrato dalla donna che avrebbe dovuto amarlo.



La storia parte da un punto di osservazione preciso: quello di chi serve drink ai ricchi. Celeste lavora come cameriera e conosce perfettamente la distanza che separa il suo mondo da quello dei clienti che frequentano il club. Steven Beard è uno di loro. Solo, annoiato, con un patrimonio consistente e nessuno con cui condividerlo davvero. Per Celeste, madre di due figlie adolescenti e in cerca di una via d'uscita dalla precarietà, quell'incontro rappresenta l'occasione che aspettava da una vita.

A caccia del vedovo d'oro - RaiPlay

Il matrimonio arriva velocemente. Steven offre sicurezza, una casa, uno stile di vita completamente diverso. Le figlie di Celeste, Kristina e Jennifer, interpretate da Roan Curtis e Georgia Bradner, si trovano catapultate in una dimensione che fino a poco prima potevano solo immaginare. Per molte persone sarebbe abbastanza. Per Celeste no. Ed è qui che il film cambia registro, scivolando dalla commedia sociale al thriller psicologico.



Perché avere tutto non basta se non si possiede tutto. E Steven, vivo, rappresenta un ostacolo. Un uomo anziano che controlla il patrimonio, che potrebbe cambiare idea, che potrebbe vivere ancora per anni. La donna comincia a vedere il marito non più come salvatore ma come impedimento. Il calcolo sostituisce l'affetto, se mai ce n'è stato. La manipolazione diventa strategia quotidiana.



Nella vita di Celeste entra Tracey, una donna conosciuta durante un ricovero in una clinica psichiatrica. Il loro rapporto si evolve rapidamente in qualcosa di complesso, fatto di dipendenza emotiva, attrazione e controllo. Celeste sa esattamente come manovrare le fragilità altrui. Tracey diventa lo strumento perfetto: vulnerabile, innamorata, disposta a tutto pur di compiacere chi la fa sentire importante. E Celeste la spinge fino al punto di non ritorno: eliminare Steven.

A caccia del vedovo d'oro - RaiPlay

Il film si muove su binari tradizionali, quelli del crime televisivo americano ben confezionato. Non ci sono grandi sperimentazioni formali, nessuna ricerca estetica particolare. Robin Hays sceglie la linearità, costruendo la tensione attraverso piccoli indizi, sguardi, conversazioni che lasciano trasparire il calcolo dietro ogni parola. Lo spettatore intuisce subito dove andrà a parare la storia, ma il fascino sta proprio nel vedere quanto in basso può scendere una persona quando l'avidità prende il controllo.



Julie Benz costruisce una Celeste stratificata, capace di mostrare vulnerabilità quando serve e durezza quando necessario. Non è la classica femme fatale del noir. È qualcosa di più subdolo: una donna che ha imparato a usare la propria fragilità come arma, che sa quando piangere e quando sorridere, che trasforma ogni relazione in una transazione. Il suo personaggio è efficace perché credibile, perché somiglia a quelle storie che si leggono sui giornali e che lasciano sempre la stessa domanda: come si arriva a tanto.



La vicenda reale su cui si basa il film è quella di Celeste Beard Johnson, condannata per aver orchestrato l'omicidio del marito Steven Beard, ucciso in Texas nel 1999. Un caso che ha tenuto banco per anni nei tribunali americani, tra testimonianze contrastanti, rivelazioni sulle relazioni extraconiugali della donna e la ricostruzione di un piano criminale portato avanti con lucidità agghiacciante. Tracey Tarlton, la donna che materialmente sparò a Steven, confessò e collaborò con la giustizia, descrivendo la manipolazione psicologica subita da Celeste.

A caccia del vedovo d'oro - RaiPlay

Il film non pretende di essere un documentario. Prende la struttura della storia vera e la adatta ai codici del thriller televisivo, cercando un equilibrio tra verità processuale e intrattenimento. Funziona perché tocca corde profonde: la paura della solitudine, il fascino del denaro, la scoperta che chi dorme accanto a noi potrebbe avere intenzioni oscure. È il rovesciamento del sogno americano, quello del self-made man, trasformato in incubo dove il riscatto sociale passa attraverso il cadavere di chi si fida.



La regia mantiene un ritmo costante, senza picchi particolari ma nemmeno momenti morti. Le scene si susseguono con logica processuale, come tessere di un puzzle che si compone lentamente. La brutalità è psicologica, sta negli sguardi, nelle parole misurate, nella capacità di Celeste di costruire versioni diverse di sé a seconda dell'interlocutore.



Il contesto texano, con le sue ville ampie, i country club esclusivi e una società che misura il valore delle persone anche attraverso il conto in banca, fa da sfondo perfetto. È un mondo dove l'apparenza conta moltissimo, dove sposare bene può significare cambiare classe sociale da un giorno all'altro, dove il denaro compra non solo cose ma anche rispettabilità. Celeste lo capisce benissimo e usa questo meccanismo a proprio vantaggio, almeno fino a quando la giustizia non smonta pezzo per pezzo la facciata che aveva costruito.