Una nota (e amata) serie Di Guy Ritchie sta per tornare su Netflix con la seconda stagione

Pubblicazione: 13 aprile alle 14:19

Netflix ha costruito negli anni una reputazione ambivalente: da un lato produce contenuti di altissimo livello, dall'altro cancella serie promettenti con una leggerezza che lascia gli spettatori con l'amaro in bocca. Eppure, quando la piattaforma decide di credere in un progetto, i risultati possono essere straordinari. The Gentlemen è esattamente questo tipo di scommessa vincente, e la notizia del rinnovo per una seconda stagione, prevista per l'autunno 2026, conferma che Guy Ritchie ha colpito ancora nel segno.



La serie crime-comedy britannica ha debuttato a marzo 2024 con otto episodi che hanno conquistato pubblico e critica. Con un 75% di approvazione tra i critici su Rotten Tomatoes e un solido 84% tra gli spettatori, The Gentlemen si è affermata come una delle proposte più solide del catalogo Netflix, perfetta per chi cerca un binge-watching di qualità senza l'impegno di stagioni infinite.



La storia ruota attorno a Eddie Horniman, interpretato da Theo James, un giovane aristocratico che eredita la tenuta di famiglia solo per scoprire che sotto i suoi ettari di verde inglese si nasconde una redditizia piantagione di marijuana. Quello che potrebbe sembrare l'inizio di una commedia leggera si trasforma rapidamente in un thriller dal ritmo serrato, dove Eddie deve navigare tra boss della droga, rivali spietati e le convenzioni della nobiltà britannica.

Il DNA di Guy Ritchie è evidente in ogni fotogramma. Chi ha amato Lock & Stock, Snatch o RocknRolla ritroverà qui la stessa energia cinetica, i dialoghi taglienti, i personaggi sopra le righe e quella capacità unica di mescolare violenza brutale e humour nero senza mai perdere il controllo del tono. Ma The Gentlemen è anche qualcosa di più maturo, un'evoluzione dello stile Ritchie che beneficia del formato seriale per approfondire i personaggi e costruire tensione narrativa.



La serie è uno spin-off del film omonimo uscito nel 2020, ma con una differenza fondamentale che ne fa un'operazione creativa intelligente piuttosto che un semplice riciclo. Il film raccontava la storia dal punto di vista di Mickey Pearson, il boss narcotrafficante che voleva vendere il suo impero e ritirarsi. La serie ribalta la prospettiva, mostrandoci come quell'impero viene costruito e gestito dal lato di chi eredita involontariamente questo business illegale.



Questa scelta narrativa permette a chiunque di approcciare film e serie in qualsiasi ordine, senza perdere nulla dell'esperienza. Anzi, vederli entrambi arricchisce la comprensione di quel mondo, come guardare lo stesso paesaggio da due angolazioni diverse. I riferimenti incrociati ci sono, sotto forma di nomi citati en passant o dettagli per i più attenti, ma non sono mai indispensabili per seguire la trama.

La seconda stagione ha concluso le riprese nell'ottobre 2025, alimentando per mesi le speculazioni sulla data di uscita. Ora sappiamo che arriverà nell'autunno 2026, e le prime dichiarazioni di Theo James lasciano intendere che l'atmosfera cambierà radicalmente. In un video su TikTok, l'attore ha rivelato che la nuova stagione sarà più oscura della prima, pur mantenendo elementi divertenti, ma spingendosi verso territori più selvaggi.



Considerando che la prima stagione includeva già scene di violenza esplicita e un memorabile momento con un uomo che balla in costume da pollo, l'idea di una versione ancora più dark della serie stuzzica la curiosità. Cosa significa "più oscura" nell'universo di Guy Ritchie? Più morti, più tradimenti, una discesa psicologica più profonda nei personaggi? Le possibilità sono molteplici e tutte intriganti.



The Gentlemen rappresenta anche un caso interessante di come Netflix stia imparando a gestire i suoi progetti di punta. Il rinnovo rapido, annunciato ad agosto 2024 pochi mesi dopo il debutto, segnala fiducia nel prodotto e rispetto per il pubblico che ha investito tempo ed emozioni nella storia. In un panorama dove troppe serie vengono lasciate incomplete, questo approccio merita riconoscimento.

Mentre Netflix continua a sfornare contenuti a ritmo industriale, The Gentlemen emerge come uno di quei progetti che ricordano perché ci siamo innamorati dello streaming in primo luogo: storie ben scritte, ben recitate, ben dirette, che non ti trattano come un numero in una metrica di visualizzazione ma come uno spettatore intelligente che merita rispetto. E in un'epoca in cui l'attenzione è la valuta più preziosa, questa è la vera gentilezza.