Wicked, Cynthia Erivo sulla tendenza di Hollywood a “nascondere” l’elemento musical: “Non diamo abbastanza fiducia al pubblico”

Pubblicazione: 24 ottobre alle 12:44

Da vecchi titoli come Sweeney Todd al più recente Joker: Folie à Deux, non si può negare che le campagne marketing che Hollywood spesso orchestra per promuovere alcuni dei suoi musical… siano atte a celare il più possibile proprio l’elemento musical.

Quasi come se dichiarando che nel film si balla e si canta si venisse automaticamente retrocessi di categoria, anche la promozione dell’attesissimo adattamento cinematografico dell’omonimo musical di Broadway, Wicked, sembrava che inizialmente volesse seguire questa onda di vergogna con i primi teaser trailer.

Per fortuna, nei recenti trailer e spot, l’elemento musical è al centro della promozione e la star del film, Cynthia Erivo (Elphaba), ha detto la sua a riguardo in un’intervista per Empire, chiamando in causa il pubblico, troppo spesso trattato con sufficienza o ingannato:

C’é davvero qualcosa di veramente speciale attorno ai film musical. Diventano un vero e proprio spettacolo, che piaccia o meno. Penso seriamente che non diamo abbastanza fiducia al pubblico in questo senso e quando si tratta di musical, fingiamo con loro che i musical… non siano musical. Non ci trovo nulla di male a dire “Hey, questo è un musical, vieni a vederlo, sopravviverai non ti preoccupare… e potrebbe anche piacerti!"

Wicked sarà in tutte le sale italiane a partire dal 24 novembre. L'arrivo al cinema della seconda parte è previsto per novembre 2025.