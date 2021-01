Ieri sera vi abbiamo parlato di una grande novità sul nuovo film dedicato a. A cinque anni dal primo annuncio di un nuovo film, la Warner Bros. ha infatti fissato la data d’uscita del progetto, che arriverà il

La Warner Bros realizzerà la pellicola insieme allo storico produttore della saga di Harry Potter e relativi prequel, Animali Fantastici, e dei lungometraggi dell’orso Paddington, ovvero David Heyman.

Dopo la notizia diffusa da Variety, da Collider è arrivato un dettaglio decisamente rilevante. A quanto pare, infatti, lo studio starebbe valutando di affidare il ruolo del protagonista ad attori come Tom Holland e Timothée Chalamet. Da precisare che non si tratta di attori in fase di negoziazione, ma soltanto di “prime scelte” potenziali per la Warner.

Fino a qualche anno fa, ricordiamo, nel mirino dello studio c’erano attori come Ryan Gosling, Donald Glover e Ezra Miller, ma anche in quel caso si trattava di nomi semplicemente presi in considerazione.

Paul King (Paddington) dirigerà il film su una sceneggiatura di Simon Rich (An American Pickle), che si ispirerà all’opera di Roald Dahl, La fabbrica di cioccolato. Variety precisa che lo studio intende battere il primo ciak nei prossimi quattro mesi.

Vi ricordiamo che, in aggiunta a questo nuovo Willy Wonka, gli eredi Roald Dahl hanno siglato un accordo da un miliardo di dollari con Netflix per dei nuovi adattamenti filmici e seriali delle storie dell’autore che si aggiunge all’annuncio di una nuova serie TV di Charlie e la fabbrica di cioccolato diretta, scritta e prodotta da Taika Waititi.