, il nuovo film di Stefano Sollima con protagonista Michael B. Jordan, doveva inizialmente uscire il 2 ottobre distribuito nel nostro paese da Eagle Pictures. Ma la casa di produzione Paramount, a causa della pandemia, ne ha inizialmente spostato la data d’uscita al 26 febbraio 2021, e successivamente ha avviato delle trattative con Amazon per vendere i diritti di distribuzione.

Ora il regista, in una intervista pubblicata sul Messaggero, conferma che sarà il gigante di Jeff Bezos a far uscire la pellicola, e spiega che il lancio è stato spostato ad aprile 2021:

Il film è ambientato in un nuovo universo basato sui romanzi di Tom Clancy, che hanno già ispirato la serie di Jack Ryan prodotta e distribuita da Amazon. È un film d’azione realizzato con molti mezzi, girato tra Washington e Berlino. Non era scontato che chiamassero un italiano a dirigerlo.

Cosa vedremo in Without Remorse?

Amazon potrebbe portare davanti allo schermo più persone di quante sarebbero andate a vedere il mio film in sala, e questo è ottimo. Ma le piattaforme non possono sostituire il cinema. Diciamo che lo vivo come una sorta di elegantissimo piano B.

Usciremo con Amazon ai primi di aprile. Non escludiamo la sala, anche se gli analisti dicono che nel 2021 non ci saranno abbastanza cinema aperti per garantire il rientro dei capitali.

Non solo: nella stessa intervista, Sollima aggiorna sulla serie Colt e sulla possibilità che ci sia un sequel di Zero Zero Zero, uscita un anno fa su Sky:

E Colt? Quando gira?

Inizieremo a giorni la preparazione, vorremmo andare sul set entro la prima metà del 2021. Saremmo dovuti partire adesso, ma sarebbe stato troppo rischioso: è una produzione italiana, non c’è un grande studio alle spalle.

Gira in Italia? Può dire il cast?

No, sul cast non voglio dire ancora nulla. Non penso di girare in Italia, certamente farò qualcosa in Europa e in Canada.

Un sequel a Zero Zero Zero: ci pensa?

Il progetto è nato in un contesto di stagioni antologiche. Bisognerebbe ricominciare da capo, esplorare altri mondi, forse altre ere. Ma ora non riesco a immaginare di girare qualcosa su tre continenti diversi.