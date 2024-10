Wolf Man, regista e produttore assicurano: "È un horror puro e piuttosto spinto che fa paura"

Wolf Man, nuovo horror targato Universal/Blumhouse, arriverà nelle sale il prossimo gennaio (guarda il teaser). Mentre è attualmente impegnato nel montaggio, il regista Leigh Whannell (L'uomo invisibile) ha anticipato, in un'intervista con EW, i toni della pellicola:

Una persona pensa che un uomo che vomita in un film sia la cosa più voltastomaco che abbia mai visto, e poi ci sono io, appassionato del gore, che penso che Terrifier 3 non sia abbastanza cruento.

Aggiunge il produttore Jason Blum:

Wolf Man è un horror puro, che fa paura. Credo che in gran parte i film sull'Uomo Lupo che lo hanno preceduto siano stati più soft. Non lo dico in senso peggiorativo, ma per dire che il nostro film è piuttosto spinto.