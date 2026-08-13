X-Files: Gillian Anderson potrebbe ritornare come Dana Scully nel reboot di Ryan Coogler

Pubblicazione: 13 agosto alle 09:45

Il franchise di X-Files sta vivendo una stagione di rinascita che nessun appassionato avrebbe osato sperare. Mentre Ryan Coogler lavora al reboot della storica serie con un cast guidato da Himesh Patel e Danielle Deadwyler, una domanda ha tormentato i fan dalla prima indiscrezione: Dana Scully e Fox Mulder torneranno? Ora, direttamente dalla voce del creatore Chris Carter, arriva una rivelazione che potrebbe cambiare tutto.

Gillian Anderson nei panni di Dana Scully in una scena della serie revival di X-Files Fonte: Fox

In un'intervista rilasciata a Polygon in occasione dell'uscita del director's cut R-rated di X-Files: Voglio crederci, sottotitolato Vrach Frankenshteyn,Le sue parole sono state sorprendentemente dirette, pur mantenendo quel velo di mistero che da sempre caratterizza il franchise: "Almeno Gillian, penso, apparirà nella versione di Coogler. E presumo che lo farà anche David, quindi vedrete Mulder e Scully lì".

Non si tratta di una conferma ufficiale, questo va detto con chiarezza. Carter stesso ha un coinvolgimento minimo nel reboot di Coogler, tanto da aver dichiarato di non aver nemmeno letto la sceneggiatura del pilot, volendo preservare l'esperienza di sorpresa al pari degli spettatori. Non è chiaro se abbia visionato il materiale girato, dato che le riprese del pilot si sono concluse tra fine giugno e inizio luglio. Tuttavia, le sue parole portano un peso specifico che non può essere ignorato.

nel corso degli ultimi due anni. Tuttavia, entrambi hanno sempre sottolineato che, esplorazioni di possibilità piuttosto che negoziazioni concrete per riprendere i ruoli che li hanno resi celebri. Il fatto che Carter,pur non essendo direttamente coinvolto nella produzione, dichiari con una certa sicurezza il ritorno almeno di Anderson suggerisce che qualcosa di più sostanziale potrebbe essere in fase di sviluppo.

Il ritorno di Scully e Mulder non sarebbe semplicemente un omaggio nostalgico. Il revival originale di Carter, conclusosi nel 2018 dopo due stagioni, ha lasciato numerose questioni irrisolte. Il finale della seconda stagione revival si è chiuso con un cliffhanger che riguardava proprio il personaggio di Anderson, e la sua uscita dalla serie ha lasciato quella trama, insieme a molte altre, sospesa nel vuoto. La stessa Anderson ha espresso pubblicamente la sua delusione per come si è evoluta la narrativa in quella stagione finale, un malcontento che ha risuonato fortemente tra i fan.

Gillian Anderson e David Duchovny nei panni di Dana Scully e Fox Mulder in una scena della serie revival di X-Files Fonte: Fox

Carter, inoltre, ha recentemente lasciato intendere di avere grandi piani per le storie di Mulder e Scully, progetti ambiziosi che potrebbero trovare forma sia in una serie televisiva che in un film. Il reboot di Coogler, se dovesse ricevere il via libera per una serie completa da parte di Hulu, potrebbe rappresentare il terreno perfetto per sviluppare queste idee. Nelle sue stesse parole: "Non lo so. Quando lo vedrò, lo saprò, e lo sapranno anche i dirigenti della Fox. Avranno un'idea se queste cose saranno in competizione o se saranno complementari... Mi piacerebbe molto fare un altro reboot o un altro film. Le mie idee per il futuro sono grandi idee. Che si tratti di una serie TV o di un film, non lo so, ma ho grandi progetti.".

Un dettaglio interessante emerso nelle ultime settimane riguarda il formato stesso del pilot di Coogler. Diverse fonti indicano che quello che era stato presentato come un episodio pilota potrebbe in realtà essere un film standalone, potenzialmente in grado di funzionare come opera autonoma anche qualora Hulu decidesse di non procedere con l'ordine di una serie completa. Questa strategia non è nuova per la piattaforma: basti pensare al pilot di Buffy - L’ammazzavampiri con Sarah Michelle Gellar che è stato girato ma mai trasformato in serie.

Gillian Anderson e David Duchovny nei panni di Dana Scully e Fox Mulder in una scena della serie X-Files Fonte: Fox

Se Anderson e Duchovny dovessero effettivamente apparire, questo confermerebbe definitivamente che il reboot di Coogler è ambientato nello stesso universo narrativo della serie originale, aprendo scenari narrativi ricchissimi. La questione ora è duplice. Da un lato, Hulu dovrà decidere se procedere con l'ordine della serie completa dopo aver valutato il pilot-film. Dall'altro, se Anderson e Duchovny dovessero davvero tornare, bisognerà capire in che forma e con quale peso narrativo. Saranno presenze episodiche, ponti verso una nuova generazione di agenti, o protagonisti a pieno titolo di nuove indagini sui fenomeni inspiegabili?

Mentre si attende una conferma ufficiale da parte di Hulu, dei produttori o degli stessi attori, le parole di Carter hanno acceso una speranza che molti fan avevano accantonato. La verità, come recitava il motto della serie, è ancora là fuori. E forse, molto presto, torneremo a cercarla insieme a Scully e Mulder.