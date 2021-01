Quello del rapporto fra ladurante la lavorazione diè un tema molto dibattuto da sempre. Come noto, mentre le riprese del kolossal cinefumettistico erano ancora in corso,dovette abbandonare la regia della pellicola a causa di una tragedia famigliare ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ).ha poi supervisionato il film in sua vece, cosa che, a sua volta, ha dato vita a un ulteriore filone di polemiche

Tornando a Justice League, sappiamo che, nei prossimi mesi, arriverà su HBO Max la Snyder Cut del film, la nuova versione del blockbuster così come inizialmente concepita dal filmmaker. Filmmaker che, dalle pagine di Cinemablend, è tornato a parlare delle ragioni del divorzio dalla Warner avvenuto nel 2017.

Zack Snyder ha spiegato:

Avevo, semplicemente, dato. Mi trovavo in una situazione in cui la mia famiglia aveva bisogno di me più che di queste st*onzate e dovevo fare del mio meglio per onorare i miei impegni privati e fare tutto quello che potevo per sanare quella mia porzione di mondo. Non avevo la forza di combattere contro lo studio e lottare per il film. Sono serio: ero letteralmente scarico. Penso sia questa la ragione principale. Magari esiste un mondo alternativo dove sono rimasto alla regia del film e c’ho provato. Sono sicuro che avrei potuto… d’altronde, ogni film è una battaglia, no? Ero abituato alla cosa. Ma in quei giorni non c’era alcuna battaglia da combattere. Ero già stato abbattuto da quello che era successo nella mia vita e non m’interessava.

Vi ricordiamo che il film includerà anche delle nuove sequenze girate nell’autunno del 2020 con il coinvolgimento di Ben Affleck, Henry Cavill, Ray Fisher, Exra Miller, Joe Manganiello, Jared Leto e Amber Heard, impiegando un budget di circa 70 milioni di dollari.

La pellicola sarà disponibile su HBO Max come un unico film lungo 4 ore. Per chi vive in paesi dove non esiste HBO Max (come l’Italia), la Warner Bros sta lavorando ad accordi di distribuzione, quindi il film arriverà nel 2021 in tutto il mondo.

