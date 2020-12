Zack Snyder sta continuando ad aggiornare i fan sulladi, che arriverà a marzo del 2021 su HBO Max (ma anche in sala in versione IMAX).

Il regista, intervistato da Beyond the Trailer, ha spiegato che prossimamente uscirà un ultimo, spettacolare trailer sul quale è al lavoro:

Il nostro piano per le prossime settimane o il prossimo mese è definire una data d’uscita definitiva del film. A quel punto tutti potranno segnarsela sul calendario, liberarsi dagli impegni, comprare una tv gigantesca e andare in ferie. Avrete tutto il tempo per prepararvi, in modo da poter dedicare un paio di giorni a questo film e non uscire di casa. Per guardarlo e riguardarlo! Una volta definita la data, uscirà il grande trailer finale. Sarà un trailer che farà impazzire di hype. […] Penso che dopo di quello uscirà qualche spot tv, ma quello sarà l’ultimo trailer.

Snyder ha poi spiegato di essere al lavoro per ultimare gli effetti visivi, che saranno spettacolari. A quanto pare ci saranno circa 2,800 inquadrature con effetti visivi nelle quattro ore di durata:

Sarà uno spettacolo di effetti visivi. E in questo senso ringrazio il mio team degli effetti visivi, fanno un lavoro straordinario, stiamo lavorando duramente ogni giorno su questo film. E siamo tutti molto appassionati, lo facciamo con amore. John Desjardin, supervisore agli effetti visivi, lavorava alla mia versione del film quando me ne sono andato, ed è rimasto fino alla fine. Quindi è molto catartico per tutti quanti. […] Ci sto lavorando anche durante le vacanze. Oggi, per esempio, ero alla Warner Brothers per il missaggio del sonoro. Nelle ultime settimane ci siamo dedicati molto al missaggio. Il suono è un aspetto molto impegnativo del film, e stiamo inserendo le musiche di Junkie XL. Penso sarete tutti entusiasti. […] Il sonoro del film include anche giganteschi effetti sonori, esplosioni, Steppenwolf e tutto il resto. Poi sto seguendo anche il montaggio con Dody Dorn, perché ci stanno consegnando le varie scene con effetti visivi conclusi. Dody è a casa sua, e io sono allo studio: lavoriamo via internet. I nostri macchinari sono collegati, quindi lei mi mostra tutto ciò che sta facendo e seguiamo il montaggio insieme. […] Il film è pronto ben oltre il 75%. Direi anche oltre il 90%. Ci mancano circa 200 inquadrature, e poi è fatta.

Il regista ha poi fatto ascoltare un breve estratto delle nuove musiche di Junkie XL, che potete sentire qui sotto:

Vi ricordiamo che il film includerà anche delle nuove sequenze girate nell’autunno del 2020 con il coinvolgimento di Ben Affleck, Henry Cavill, Ray Fisher, Exra Miller, Joe Manganiello, Jared Leto e Amber Heard, impiegando un budget superiore ai 30 milioni di dollari (forse addirittura di 70 milioni).

La pellicola sarà divisa in quattro parti da un’ora ciascuna, ma sarà anche possibile vederla come un unico film lungo 4 ore. Per chi vive in paesi dove non esiste HBO Max (come l’Italia), la Warner Bros sta lavorando ad accordi di distribuzione, quindi il film arriverà nel 2021 in tutto il mondo.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!