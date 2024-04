Come di consueto, Fandango ha stilato la classifica dei film più attesi dell’estate e tra i vincitori troviamo un titolo dei Marvel Studios, ovvero Deadpool & Wolverine.

Al netto di alcuni titoli “”nuovi” come The Fall Guy, la lista dei dieci film è coperta quasi interamente da franchise già affermati, come Bad Boys, Cattivissimo me, A Quiet Place e Il pianeta delle scimmie.

Ecco la lista completa:

Deadpool & Wolverine Bad Boys: Ride or Die Cattivissimo me 4 A Quiet Place: Day One Inside Out 2 Il regno del pianeta delle scimmie The Watchers The Fall Guy The Garfield Movie Borderlands

Che ne pensate? Qual è il film più atteso dell’estate? Ditecelo nei commenti qui di seguito o sui nostri social, e seguiteci su TikTok.

Classifiche consigliate