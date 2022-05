e relativo sequel, 28 settimane dopo, sono due amatissime pellicole di genere zombi che non hanno mai visto la conclusione della storia che hanno raccontato.

Il primo film, 28 giorni dopo, è uscito nel 2002 per la regia di Danny Boyle, mentre il secondo, 28 settimane dopo, è arrivato nel 2007 diretto da Juan Carlos Fresnadillo.

28 mesi dopo, è sempre stato una sorta di leggenda metropolitana che non si è mai concretizzata. Nel corso degli anni, Danny Boyle e Alex Garland (sceneggiatore del primo e produttore del secondo insieme al già citato Boyle) ne hanno parlato spesso e volentieri, ma non si è mai mosso davvero nulla di effettivo verso la realizzazione del lungometraggio.

In una recente intervista, Alex Garland è tornato a parlare di questo progetto mai effettivamente realizzato spiegando:

È una possibilità. È una di quelle cose che tutti sembrano avere il bisogno di fare, chissà, magari perché penso anche in parte di voler estinguere il mio mutuo o robe del genere e mi ritrovo a pensare “Mmmh, sarebbe una buona idea”. Poi però mi ritrovo a non avere tutta la motivazione necessaria a farlo. È passato davvero tanto tempo da 28 giorni dopo, un film che quando è uscito era incredibilmente fresco. Ora non penso sia più così fresco. Quando 28 giorni dopo si è unito alla conversazione sui film di zombi, ha proposto una cosa tutta sua ed è stato grandioso. È stata una bella esperienza da fare. Ho anche una idea molto valida per il terzo, ma è adatta a un film più imponente e gli aspetti più interessanti di 28 giorni dopo erano costituiti dal suo essere piccolo e punk, cosa che non si potrebbe dire del terzo film che ho in testa. Ma io e Danny continuiamo a parlarne. Ogni due anni scappa fuori la cosa, ci domandiamo “Ti va di farlo?” e poi non lo facciamo mai.