40 anni vergine: Jane Lynch rivela cosa pensa stia facendo oggi il suo personaggio

In 40 anni vergine, commedia di Judd Apatow uscita nel 2005, Jane Lynch interpreta Paula, boss del negozio di elettronica in cui lavora il protagonista, Andy (Steve Carell). Nel film, la donna è attratta dall’uomo e in seguito si offre privatamente di fargli perdere la verginità.

In un’intervista con CB, all’attrice è stato chiesto se pensa che oggi il suo personaggio lavorerebbe ancora presso la medesima società. Ecco la sua risposta:

Oh, assolutamente [lavora ancora alla Smart Tech]. E con lo stesso identico abbigliamento, congelato nel tempo, e i colleghi di cui è la manager continuano ad andare e venire. E fa la stessa cosa, cioè prende il più timido e ci va a letto, poi lo tormenta e lo terrorizza. Ed è ancora attratta dal [cantante] Michael McDonald, ma chi non lo sarebbe?

Nel cast del film troviamo anche Paul Rudd, Seth Rogen, Leslie Mann, Elizabeth Banks, Kat Dennings, Kevin Hart, Mindy Kaling, David Koechner, Romany Malco.

Per quanto riguarda invece Lynch, l’attrice ha recentemente preso parte a Party Down, la serie tv revival con protagonista Adam Scott da poco disponibile su Hulu negli Stati Uniti (GUARDA IL TRAILER). La storia riprenderà 10 anni dopo l’ultima puntata della serie originale, svelando in che situazione si trovano i personaggi originali. Molti dei protagonisti sono usciti dal mondo del catering, ma saranno al centro di una reunion a sorpresa a Los Angeles.

FONTE: CB