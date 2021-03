Non ci è ancora dato sapere come si tradurrà la cosa in termini pratici per l’Italia, ma dall’America arriva una notizia confortante circa la release di. È stato lo stesso regista della pellicola, a comunicare via Twitter , che la pellicola debutterà nelle sale nordamericane nel week end del Memorial Day, quello che inizia il 28 maggio. La news è arrivata a stretto giro di posta da quella relativa all’abbandono di quella data da parte di Fast & Furious 9 : come vi abbiamo detto ieri, la Universal ha deciso di adottare qualche cautela in più rimandando la release del blockbuster di un mese, alla fine di giugno.

L’anno scorso, A Quiet Place 2 era stato uno dei primi film a essere rimandati a causa della pandemia di nuovo Coronavirus e, giusto poco più di un mese fa, la Paramount aveva comunicato un ulteriore slittamento a settembre, ma a quanto pare, con la defezione di Fast & Furious 9, la major ha cambiato le carte in tavola. Ricordiamo peraltro che l’atteso horror verrà proposto su Paramount+, la nuovissima piattaforma streaming dello studio, dopo 45 giorni dall’arrivo in sala.

Ecco, a seguire, il tweet dell’attore / regista:

They always say good things come to those who wait. Well… I think we’ve waited long enough.

A QUIET PLACE PART II

MEMORIAL DAY pic.twitter.com/hqkE0YcUj8 — John Krasinski (@johnkrasinski) March 5, 2021

Ecco la sinossi ufficiale di A Quiet Place 2:

Dopo i tragici eventi avvenuti a casa, la famiglia Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) deve ora affrontare il terrore del mondo esterno mentre continua la propria lotta per la sopravvivenza in silenzio. Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, capiscono molto rapidamente che le creature che cacciano utilizzando il suono non sono l’unica minaccia in agguato oltre il sentiero di sabbia.

Nel cast del film, ancora una volta scritto e diretto da Krasinski, troveremo di nuovo Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe, di ritorno nei panni dei protagonisti. Tra i nuovi ingressi Cillian Murphy, Djmon Hounsou e Brian Tyree Henry.

Il primo film, con un budget di 17 milioni, ha incassato tutto il mondo ben 340,9 milioni di dollari. La storia segue le vicende di una famiglia che vive un’esistenza isolata nel silenzio più assoluto, per paura di una minaccia sconosciuta che segue solo il suono e attacca a qualsiasi rumore.

