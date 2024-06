Durante il panel Annecy Animation Festival di Warner Bros è stato annunciato un film animato di Adventure Time.

Attualmente in fase di sviluppo, non sono stati rivelati troppi dettagli riguardo al film di Adventure Time, ma il progetto vede una schiera di talenti superstar dell’animazione tra cui la creatrice di Steven Universe Rebecca Sugar, il co-creatore di Over the Garden Wall Patrick McHale e lo showrunner di Adventure Time, Adam Muto. Tutti e tre hanno lavorato alla serie originale.

Oltre al film, sono state annunciate anche la stagione 2 di Fionna e Cake, e due nuove serie tv: Adventure Time Side Quest, serie prequel con protagonista Finn, e HEYO BMO, serie prescolare con protagonista la simpatica console.

Fonte: Variety

