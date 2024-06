Nel 2001 arrivava nei cinema, per la regia a quattro mani di Harry Elfont e Deborah Kaplan, Josie and the Pussycats, opera tratta dal fumetto della Archie Comics che vedeva nel cast Rachael Leigh Cook, Tara Reid e Rosario Dawson nelle vesti delle esponenti delle Pussycats e Alan Cumming nei panni del dirigente della MegaRecords Wyatt Frame.

La pellicola si rivelò un flop, ma poi col passare del tempo è diventata un piccolo cult.

Parlando di Josie and the Pussycats con Entertainment Weekly, Alan Cumming spiega che secondo lui buona parte del fallimento commerciale è imputabile a delle colpe della Universal e ha anzi aggiunto che secondo lui si trattava di un film in anticipo sui tempi:

Ho avuto una fase, all’inizio degli anni 2000, in cui facevo questi film folli e parecchio in alto sulla scala queer. Alcuni di loro erano più codificati di altri, ma, di nuovo, riguardavano l’idea di essere manipolati dai media, di essere usati… e Josie and the Pussycats era così in anticipo sui tempi, in termini di messaggi subliminali e di product placement. Penso solo che non sapessero come venderlo. Lo hanno venduto come un film per bambini, e in realtà è piuttosto adulto e anche esilarante. In quel film stavo effettivamente facendo un’imitazione di Richard E. Grant in Spice World. L’ho semplicemente copiato.