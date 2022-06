Sono ormai trascorsi sei anni e mezzo da quando Alan Rickman si è spento, all’età di 69 anni, a causa di un tumore, ma, chiaramente, il suo nome viene spesso evocato da chi ha avuto modo di conoscerlo e lavorare con lui.

Come nel caso di Rupert Grint che ha condiviso il set con Alan Rickman nella saga di Harry Potter. In un recente intervento al podcast In the envelope, Rupert Grint, che prossimamente ritroveremo nel cast del nuovo film di M. Night Shyamalan Knock at the cabin, ha raccontato qual è stato il consiglio più prezioso che Alan Rickman diede a lui e agli altri giovanissimi membri del cast di Harry Potter:

È stato straordinario, intendo il poter interagire con attori di quella caratura quando eravamo così piccoli. Presero molto seriamente il ruolo di mentori. Julie Walters, che interpretava mia madre, era grandiosa. E ancora, Alan Rickman è stato lui a incoraggiare tutti noi a fare teatro a un certo punto della nostra carriera. Ricordo bene che me lo disse molto chiaramente. E lo feci. Subito dopo aver finito Harry Potter presi parte a un’opera teatrale che mi fu molto d’aiuto.

Fonte: In the envelope podcast