La scena in cui la dottoressa Carol Marcus diappare in abbigliamento intimo in Into Darkness – Star Trek è, da sempre, al centro di svariate polemiche come potete constatare voi stessi con questi due link presi a dal Los Angeles Times

A quanto pare, a non aver alcun problema col momento incriminato è la diretta interessata, Alice Eve. L’attrice londinese è recentemente tornata sull’argomento durante un’intervista con Inverse in cui ha avuto modo di spiegare la sua posizione:

È qualcosa su cui ho lavorato volontariamente con un allenatore per essere in forma, per cui mi sono preparata e che mi sono anche divertita a girare, a fare e a promuovere. Questa diffusa sensazione secondo cui non avrei dovuto farla, o che si sia trattato di sfruttamento mi ha sempre confuso alquanto. Ci sono molte cose al mondo che tendono a confondere. E per me questa è una di quelle anomalie. Sono orgogliosa di quella scena e di tutto il lavoro che ho fatto.

Questa la sinossi ufficiale del film diretto da JJ Abrams uscito il 12 giugno del 2013 nei cinema italiani:

L’insofferenza alle direttive e alla disciplina costano al capitano Kirk il comando dell’Enterprise. La flotta stellare gli leva la nave e lo separa dal suo primo ufficiale Spock, come due bambini troppo indisciplinati. Sarà l’arrivo di una minaccia imprevista e misteriosa e, di nuovo, la capacità di Kirk di mettere in luce le proprie abilità a costringere la flotta a rimetterlo al suo posto. Un uomo che la stessa razza umana ha modificato geneticamente, e poi congelato nel terrore di ciò che aveva creato, si è svegliato ed intende svegliare tutti gli altri 72 esperimenti come lui. Visto che uno solo basta a creare scompiglio e quasi demolire una città, l’obiettivo è renderlo innocuo il prima possibile. Eppure sembra che non sia lui il peggio intenzionato…

