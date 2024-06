Oggi 4 giugno la Disney, attraverso i 20Th Century Studios, diffonderà il nuovo trailer di Alien: Romulus, la nuova pellicola della saga che, questa volta, vedrà Fede Alvarez dietro alla macchina da presa.

Intanto però, grazie a Empire, ci arrivano una nuova immagine della pellicola (che trovate più in basso insieme a un poster inedito) e le dichiarazioni del regista che, parlando della sua opera, spiega che si tratterà di una sorta di ibrido fra i primi due film della saga, quello di Ridley Scott che ha dato il via a tutto e l’amatissimo sequel diretto da James Cameron.

Alien: Romulus sarà un mix dei primi due capitoli

Chiacchierando col popolare magazine inglese, Fede Alvarez spiega che, nel momento in cui stava ragionando sulla direzione artistica da dare ad Alien: Romulus, non ha potuto scegliere in modo tranchant se basarsi più sul primo o sul secondo Alien perché li ama entrambi (ricordiamo che la pellicola sarà, temporalmente, ambientata proprio fra quei due lungometraggi).

A tal proposito dice:

Chiedere a un fan di Alien di scegliere fra quei due film è qualcosa di perverso. Così mi sono domandato “Come ispirarmi a entrambi?”. C’è un momento in cui, magari, i personaggi camminano in aree che risultano familiari e simili alla Nostromo. Poi svoltano dopo una certa zona e BOOM, si ritrovano in un corridoio che assomiglia a quello di Hadley’s Hope da Aliens. Questa impollinazione incrociata è rinvigorita dall’atmosfera del film che, nella prima ora, adotta in maniera più consapevole quel mood carico di paura in stile Alien, prima che l’azione si sposti da Remo al Romolo del titolo, diventando più simile ad Aliens, sia in termini di stile che di gestione del ritmo. È a quel punto che il tuo subconscio comincerà a farti pensare “ma perché mi pare di ritrovarmi ancora una volta in Aliens?”. Sarà l’atmosfera stessa del film a farti capire che tutto sta per diventare più intenso e movimentato.

Qua sotto trovate anche il poster e la nuova immagine del film diffusa da Empire.

Alien: Romulus per la regia di Fede Alvarez (La casa, Man in The Dark) arriverà nei cinema il prossimo 14 agosto.

Nel cast troviamo David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn e Aileen Wu, accanto a Cailee Spaeny.

Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda del film!

FONTE: Empire

