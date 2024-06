La MPAA ha stabilito il visto censura americano di Aloen: Romulus, la pellicola di Fede Alvarez in uscita a metà agosto nelle sale cinematigrafiche.

Il film, come tutti gli altri capitoli della saga inaugurata nel 1979 da Ridley Scott, sarà Rated R, ovvero vietato ai minori non accompagnati. D’altronde, il nuovo trailer diffuso un paio di giorni fa dai 20Th Century Studios pare suggerire in modo netto che Alien: Romulus proporrà delle scene particolarmente intense e cruente.

Alien: Romulus per la regia di Fede Alvarez (La casa, Man in The Dark) arriverà nei cinema il prossimo 14 agosto.

Nel cast troviamo David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn e Aileen Wu, accanto a Cailee Spaeny.

FONTE: FilmRatings

