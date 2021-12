si è veramente presentato alla 20th Century Fox con l’idea perscrivendo semplicemente una S alla fine del titolo del primo film trasformandola poi nel simbolo del dollaro?

Negli scorsi giorni lo stesso regista a confermato questa sorta di leggenda metropolitana che ha sempre accompagnato il suo film. Parlando con CinemaBlend ha dichiarato:

S’, è vero. Mi è ritornato in mente in questo momento. In realtà era sul retro di una sceneggiatura o di un documento di presentazione. Ero insieme con i tre produttori della 20th Century Fox nell’ufficio dell’allora capo della major. E dissi “Ragazzi ho un’idea per il titolo. E così via”. Scrissi Alien a caratteri cubitali. Misi una S alla fine. Dissi “Voglio chiamarlo Aliens perché non abbiamo a che fare con uno solo. Ora abbiamo a che fare con un esercito, questa è la grande differenza. È molto semplice e molto grafico. Poi aggiunsi “Ma ecco in cosa si tradurrà”. E segnai due linee rette sulla S creando il simbolo del dollaro.

Lo stesso Cameron ha parlato anche della genesi del poster:

Sono andato nell’ufficio del capo del marketing della 20th Century Fox. L’ho letteralmente incontrato nel suo ultimo giorno in ufficio, dove tutto era già inscatolato. Era la sua ultima riunione prima di lasciare il lavoro. Era seduto alla scrivania e aveva una piccola rana di plastica, la stava schiacciando e la faceva saltare intorno al tavolo. Ho detto: “A che serve questa rana?”, e lui: “È la mia rana per lo stress“. E io: “Ok, questo tizio è spacciato“. Allora mi fa: “Ma ho una locandina per te“. E me la mostra. Magari la trovi online, alcune sono trapelate. Era questa orribile sorta di mash-up fotografico. Sembrava peggiore di una di Roger Corman, perché, come me, Roger crede nelle belle locandine. Non bei film, ma belle locandine. Guardo quella cosa, la prendo in mano e dico: “Oh, lasciami dire esattamente cosa penso di questa locandina“. L’ho tipo semplicemente accartocciata e gettata in un angolo. E mentre lui gioca con la rana per lo stress, gli dico: “Onestamente, se potessi scegliere tra quel pezzo di m*rda e una cornice tutta nera, scelgo la seconda“. A quanto pare quello che è successo è che sono andato fuori dall’ufficio e lui ha chiamato qualcuno dicendogli: “La vuole tutta nera“. Non stava ascoltando cosa gli stavo dicendo. Quindi questo è il motivo per cui non c’è letteralmente nulla sulla locandina di Aliens.

Nel libro, James Cameron racconta di quando lavorava per una vecchia casa cinematografica chiamata Saturn, realizzando locandine senza nemmeno guardare i film perché era molto brutti, semplicemente inviando le immagini che pensavano fossero belle. Nell’occasione, gli è stato chiesto se questa esperienza ha avuto un effetto sui poster dei suoi film, nessuno dei quali è mai stato illustrato:

Non ho mai spinto gli uffici del marketing a scegliere un metodo piuttosto che l’altro [le foto o le illustrazioni]. Mi facevano delle proposte. Penso che nel caso di Avatar avessero mancato totalmente il bersaglio, e così pagammo Dylan Cole, che era uno dei nostri designer, per fare la locandina per il film. Che mi crediate o no, li abbiamo semplicemente realizzati nel nostro reparto di design. Quindi io credo nelle locandine allo stesso modo in cui credo nelle copertine di tutti quei libri di fantascienza che ero solito comprare da ragazzino. Se aveva una bella copertina, lo compravo.

