Nelle ore scorse, chi possiede le copie digitali acquistate su iTunes delle leggendarie pellicole di James Cameron Aliens – scontro finale e True Lies ha avuto una spiacevole sorpresa.

I due film sono difatti arrivati in commercio in 4K e, come da prassi, lo store digitale della Apple ha aggiornato gratuitamente all’Ultra HD le copie in HD già eventualmente possedute dagli acquirenti. Se, in linea di massima, si tratta di una consuetudine apprezzabile specie con film di recente uscita, nel caso di questi due classici intramontabili è accaduto un incidente che non è passato inosservato.

Innanzitutto puntualizziamo una cosa: in questo articolo facciamo riferimento alle critiche che sono state fatte verso le copie digitali in 4K dato che quelle su disco usciranno solo a partire dal prossimo marzo e non c’è modo di stabilire con certezza, ora come ora, se questa “magagna” affliggerà anche le versioni su supporto fisico.

Tornando quindi nello specifico delle copie in 4K di Aliens e True Lies su iTunes è successo che, come notato ad esempio su Threads dal regista di Lights Out, Annabelle 2 e Shazam 1 e 2 David F. Sandberg o su Twitter da Luke Ryan di JoBlo, i film sono stati restaurati con un impiego palesemente troppo marcato dell’Intelligenza Artificiale.

L’operazione, che è stata effettuata dalla Park Road Post di Peter Jackson, oltre ad aver rimosso completamente tutto l’effetto di grana cinematografica ha reso eccessivamente artificiali alcuni elementi del quadro, dai capelli dei personaggi al loro incarnato.

James Cameron has absolutely lost his fucking mind, allowing this to be done to his films. The TRUE LIES 4K "remaster" is out and yeah, Peter Jackson's Park Row AI treatment has been SLATHERED all over it.

It's worse than DNR…. it's SO much worse than DNR. It's not just removing shit at this point, it's removing and then adding fake shit based on a computer's algorithmic guess.

I almost can't believe this is real. One thing Jackson's AI "remastering" tech does is pull detail out of blurry areas. So these background extras on the left, are soft & out of focus, which is FUCKING NATURAL. Now, they're covered in fake facial detail that serves NO purpose.

Me when I realise the only tears I'm capable of producing over this are also fake and created by an AI algorithm. All those beautiful film prints will be lost, in time.

Ryan spiega che anche la copia di Titanic presente su iTunes ha la stessa problematica e che, a quanto pare, la pellicola maggiormente colpita dal processo di ritocco risulta essere True Lies (va detto che Titanic è disponibile in 4k da qualche giorno anche su disco):

Ok this has blown up! All I'll add at the moment is: THE ABYSS, ALIENS and TITANIC all have this AI fake detail issue, but TRUE LIES is the worst case by a significant margin. They're released in 4K on iTunes now which is the source of the screens vs. an old HD master. — Luke Ryan (@RazorwireRyan) December 16, 2023

Questo il post diffuso su Threads da David F. Sandberg:

E le immagini di comparazione che ha postato:

Insomma, come suggerito da Sandberg nonché da Christopher Nolan e Guillermo del Toro nei giorni scorsi, teniamoci ben strette le nostre copie su supporto fisico.

Chiramente vi terremo aggiornati sugli sviluppi

